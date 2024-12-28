انت الأن تتابع خبر وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا كأنك وضعتي رموش اصطناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعدد الوصفات والطرق التي تساعد على تطويل رموشك وتكثيف حواجبك بشكل فعال وفي أقل فترة زمنية ممكنة، بدون الحاجة إلى اللجوء إلى استخدام التقنيات الجديدة كالميكروبليدنج، والتي لم يثبت مدى نفعها من ضررها على البشرة وبصيلات الشعر، ومما لاشك فيه أن الحواجب الكثيفة والرموش الطويلة تعد الغاية التي تحلم كل سيدة كل فتاة بالوصول إليها، لإضفاء مزيداً من الأنوثة والجاذبية، حيث تعتمد الوصفات الطبيعية على استخدام مواد ومكونات آمنة على البشرة، بل وتعمل على إمدادها بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، بما يحسن من مظهرها في وقت قياسي، ويجعلها تبدو طبيعية، بدلاً من اللجوء إلى تركيب رموش اصطناعية مثلاً.

وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها

يحتوي زيت جوز الهند بدوره على مجموعة من الأحماض الأمينية التي تكافح الفطريات وتمنع تكون البكتريا في منطقة الرموش، كما أنه لا يتسبب بتحسس البشرة أو تهيجها كبعض المكونات الأخرى كالليمون.

المكونات

ملعقتان من زيت جوز الهند البكر.

فرشاة الماسكرا.

طريقة التحضير

نقوم بوضع مقدار زيت جوز الهند في إناء على حمام مائي، من أجل إذابته وتحول قوامه إلى القوام السائل.

نغمس الفرشاة في زيت جوز الهند، ثم ابدئي بدهن رموشك (العلوية والسفلية) بالفرشاة جيداً قبل النوم.

نمرر قطعة قطنية مبللة بالماء على منطقة ما حول العينين، لإزالة أي زيادة من الزيت.

نقوم بشطف عينيك في الصباح الباكر بالماء الفاتر والغسول المناسب.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل يوم، حتى تحصلي على رموش طويلة في أقل وقت ممكن.

وصفة الحليب لتطويل الرموش وتكثيفها

يحتوي الحليب على مواد وعناصر غذائية تساعد على تحفيز نمو الشعر، إلى جانب تنعميه وحمايته من التساقط.

المكونات

ملعقتان من الحليب السائل.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير