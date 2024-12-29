طريقة عمل شوربة اللازانيا

لو انتي من عشاق اللازانيا ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة مختلفة هي شوربة اللازانيا ، وهتحسي فيها بطعم اللازانيا الغني ولكن بطريقة ابسط بكتير من الطريقة التقليدية.

المكونات:

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 2 بصلة متوسطة الحجم متقطعة.

- 1 حبة فلفل احمر متقطعة.

- 4 فصوص ثوم مفرومين.

- 900 جرام لحمة مفرومة.

- ½ معلقة صغيرة ملح.

- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

- 10 حبات مشروم متقطعة شرايح (اختياري).

- 1 لتر شوربة لحمة (4 كوبايات + 2 معلقة كبيرة).

- 400 جرام طماطم مفرومة ناعم.

- 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

- 1 معلقة صغيرة سكر.

- 2 معلقة زعتر كبيرة مجفف.

- 8 شرايح لازانيا ناشفة متقطعة.

- 60 مل (4 معالق كبيرة) كريمة تقيلة.

- 100 جرام سبانخ طازة (اختياري).

- 100 جرام جبنة شيدر مبشورة.

- 50 جرام ( ½ كوباية) جبنة بارميزان مبشورة.

- 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

شوربة اللازانيا.1

طريقة التحضير:

1- في حلة كبيرة على النار سخني الزيت.

2- ضيفي البصل وقلبية لمدة 5 دقايق مع التقليب لحد ما يطرى.

3- ضيفي الفلفل الاحمر والثوم وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقة.

4- ضيفي اللحمة المفرومة والملح والفلفل الاسود وقلبي لحد ما اللحمة تتحول للون البني مع التقليب وتفتيت اي قطع كبيرة.

5- ضيفي المشروم وقلبي مع باقي المكونات لمدة 3 – 4 دقايق.

6- ضيفي الشوربة, الطماطم المفرومة, صلصة الطماطم, السكر, الزعتر وقلبي المكونات لحد ما تغلي.

7- بمجرد ما تغلي خففي النار وضيفي نص شرايح اللازانيا وقلبي ، وبعدين ضيفي النص التاني ، وحاولي تفصلي شرايح اللازانيا وانتي بتقلبي عشان ما تلزقش في بعض.

8- سيبي الخليط على نار هادية من غير غطا لمدة 20 – 25 دقيقة لحد ما شرايح اللازانيا تستوي ، وقلبي الخليط اكتر من مرة من ووقت للتاني اثناء الطبخ وافصلي شرايح اللازانيا عن بعض.

9- ضيفي الكريمة وقلبيها واطفي النار.

10- وضيفي السبانخ وقلبيها مع باقي المكونات عشان تدبل بس من السخونية.

11- ورشي عليها الجبنة الشيدر والبارميزان والبقدونس قبل التقديم على طول.

شوربة اللازانيا.3 شوربة اللازانيا

الطريقة بالفيديو: