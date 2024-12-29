طريقة عمل شوربة اللازانيا

لو انتي من عشاق اللازانيا ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة مختلفة هي شوربة اللازانيا ، وهتحسي فيها بطعم اللازانيا الغني ولكن بطريقة ابسط بكتير من الطريقة التقليدية.
المكونات:
- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 بصلة متوسطة الحجم متقطعة.
- 1 حبة فلفل احمر متقطعة.
- 4 فصوص ثوم مفرومين.
- 900 جرام لحمة مفرومة.
- ½ معلقة صغيرة ملح.
- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.
- 10 حبات مشروم متقطعة شرايح (اختياري).
- 1 لتر شوربة لحمة (4 كوبايات + 2 معلقة كبيرة).
- 400 جرام طماطم مفرومة ناعم.
- 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.
- 1 معلقة صغيرة سكر.
- 2 معلقة زعتر كبيرة مجفف.
- 8 شرايح لازانيا ناشفة متقطعة.
- 60 مل (4 معالق كبيرة) كريمة تقيلة.
- 100 جرام سبانخ طازة (اختياري).
- 100 جرام جبنة شيدر مبشورة.
- 50 جرام ( ½ كوباية) جبنة بارميزان مبشورة.
- 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.
طريقة التحضير:
1- في حلة كبيرة على النار سخني الزيت.
2- ضيفي البصل وقلبية لمدة 5 دقايق مع التقليب لحد ما يطرى.
3- ضيفي الفلفل الاحمر والثوم وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقة.
4- ضيفي اللحمة المفرومة والملح والفلفل الاسود وقلبي لحد ما اللحمة تتحول للون البني مع التقليب وتفتيت اي قطع كبيرة.
5- ضيفي المشروم وقلبي مع باقي المكونات لمدة 3 – 4 دقايق.
6- ضيفي الشوربة, الطماطم المفرومة, صلصة الطماطم, السكر, الزعتر وقلبي المكونات لحد ما تغلي.
7- بمجرد ما تغلي خففي النار وضيفي نص شرايح اللازانيا وقلبي ، وبعدين ضيفي النص التاني ، وحاولي تفصلي شرايح اللازانيا وانتي بتقلبي عشان ما تلزقش في بعض.
8- سيبي الخليط على نار هادية من غير غطا لمدة 20 – 25 دقيقة لحد ما شرايح اللازانيا تستوي ، وقلبي الخليط اكتر من مرة من ووقت للتاني اثناء الطبخ وافصلي شرايح اللازانيا عن بعض.
9- ضيفي الكريمة وقلبيها واطفي النار.
10- وضيفي السبانخ وقلبيها مع باقي المكونات عشان تدبل بس من السخونية.
11- ورشي عليها الجبنة الشيدر والبارميزان والبقدونس قبل التقديم على طول.
الطريقة بالفيديو:
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