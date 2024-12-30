الكشف عن آخر مستجدات مستقبل كريستيانو رونالدو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - كشفت تقارير صحفية، عن آخر مستجدات مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

رونالدو يرتبط بعقد مع العالمي ينتهي صيف 2025، ولم يتم الإعلان عن توقيع اللاعب لعقد جديد، حتى الآن.

ووفقاً لتقارير برتغالية وإسبانية، فإن لا شيء مضمون بمستقبل النجم البرتغالي، حيث أن فرص الرحيل أو البقاء متساوية، ولكن الثابت الوحيد أن النجم البرتغالي لا يفكر بالاعتزال.

وأضافت التقارير، أن الأمور المادية ليست عائقاً في سبيل إقناع اللاعب بالبقاء، لكن كريستيانو رونالدو في الأساس يتطلع لأن يكون في الموسم المقبل ضمن فريق ينافس ببطولة كبرى.

ولكن التقارير، أكدت أن رونالدو لا يريد مغادرة السعودية، دون الفوز بلقب الدوري، وهو ما حققه في مختلف البلدان التي لعب بها.

ولم يفز رونالدو بأي بطولة مع النصر باستثناء كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية” في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين خسر ألقاباً محلية وآسيوية مع الفريق الأصفر.

ويحتل النصر حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر بعد 13 جولة.