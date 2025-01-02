الدوري الاسكتلندي: قمة بين المتصدر ووصيفه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الخميس، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة جلاسكو رينجرز مع سيلتك، وأبردين مع روس كاونتي، وكيلمارنوك مع سانت ميرين، وهارتس مع ماذرويل، وسانت جونستون مع هيبرنيان، ويلتقي دندي مع دندي يونايتد الساعة 20:30.

ويتصدر سيلتك ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 50 نقطة، يليه جلاسكو رينجرز بـ 36 نقطة، وأبردين بـ 34 نقطة، دندي يونايتد بـ 31 نقطة، ولكل من سانت ميرين وماذرويل 27 نقطة.