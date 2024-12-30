انت الأن تتابع خبر زيادة ضخمة في راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مؤخرا شائعات تشير إلى زيادة راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين بمقدار 1200 ريال، اعتبارا من يناير 2025، وذلك بموجب مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقد أثارت هذه الأنباء اهتماما واسعا بين المتقاعدين في المملكة، مما جعلهم يتساءلون عن صحة هذه الأخبار. في هذا المقال، نكشف لكم حقيقة هذه الشائعات، بالإضافة إلى تفاصيل موعد صرف راتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024، وأهم خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا.

حقيقة زيادة راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين بداية من يناير 2025 بمقدار 1200 ريال سعودي لكل المتقاعدين.

لكن أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الواقع. وأضافت المؤسسة أنه في حال حدوث أي زيادة في رواتب التقاعد، سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال قنواتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا). لذلك، ينصح المتقاعدون بعدم الانجراف وراء هذه الشائعات والتأكد من الأخبار عبر القنوات الرسمية فقط.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر ديسمبر 2024

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف راتب التقاعد لشهر ديسمبر 2024، حيث سيودع الراتب في حسابات المتقاعدين البنكية يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024. ويعد هذا الموعد مهمًا للمواطنين المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه المدفوعات الشهرية لضمان استقرارهم المالي. أكدت المؤسسة أن الراتب سيتم إيداعه في الحسابات البنكية في هذا التاريخ المحدد.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا

في إطار سعيها لتيسير الإجراءات للمستفيدين من خدماتها، أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين إمكانية الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر ديسمبر 2024 بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أي من مكاتبها. للاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

اختيار "الخدمات الإلكترونية".

إدخال المعلومات المطلوبة للاستعلام.

الضغط على خيار "استعلام عن راتب التقاعد لشهر ديسمبر 2024" لعرض كافة المستحقات المالية لهذا الشهر.

يهدف هذا النظام إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية للمتقاعدين وتوفير الوقت والجهد لهم.