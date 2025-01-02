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رابطة العالم الإسلامي تدين عملية الدهس في نيو أورليانز الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي عمليةَ الدّهس التي وقعت في أحد شوارع مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن عددٍ من الوفيات والإصابات.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّدت فيه التأكيدَ لموقف الرَّابطة الرَّافض والمُدِين للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائعه.

وأعربت الرابطةُ عن صادق التضامُن وخالِص العزاء والمُواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الأمريكي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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