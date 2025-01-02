نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تدين عملية الدهس في نيو أورليانز الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي عمليةَ الدّهس التي وقعت في أحد شوارع مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن عددٍ من الوفيات والإصابات.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّدت فيه التأكيدَ لموقف الرَّابطة الرَّافض والمُدِين للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائعه.

وأعربت الرابطةُ عن صادق التضامُن وخالِص العزاء والمُواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الأمريكي.