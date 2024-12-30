انت الأن تتابع خبر بوليفارد تبوك: منطقة ترفيهية ممتعة للجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد بوليفارد تبوك الذي يقع في وسط مدينة تبوك على طريق الملك خالد في القادسية هو الخيار المثالي لعشاق التسوق والترفيه، ويتمتع البوليفارد بموقعه الاستراتيجي الهام بالإضافة إلى تصميمه العصري الجميل الذي يجذب الأنظار، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على أبرز المحلات والأنشطة المختلفة فيه.

محلات بوليفارد تبوك

يوجد بـ بوليفارد العديد من المحلات التي تضم أحدث صيحات الموضة وأفخم الماركات المحلية والعالمية كما سنوضح في السطور التالية:

محلات الأجهزة الحديثة والإلكترونيات منها البسام للأجهزة المنزلية والدانوب وغيره.

يوجد به متاجر العطور والمجوهرات مثل: الكولنيل عبد الصمد القرشي والدهام للساعات.

محلات الأزياء العالمية والمحلية مثل: بوتيك رداء حواء، طرحة وشال للفساتين والعبايات، زارسيت للملابس الرجالية، شادر وفاين لوك.

أبرز الأنشطة الترفيهية في بوليفارد تبوك

نوافيكم خلال هذه الأسطر بالأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها في الموقع كما يلي:

أماكن للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الرائعة بالموقع.

لعب الأطفال في المناطق المخصصة لهم.

المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والعروض الفنية التي تعقد بالموقع.

توفير المزيد من المرافق والخدمات لذوي المرافق الخاصة.

تناول أطعمة متنوعة من مختلف الأطباق المحلية والعالمية من خلال المطاعم الكثيرة الموجودة بالموقع.

خدمات تنظيف السيارات.

الفعاليات الخاصة في بوليفارد تبوك

نشير إلى أبرز الفعاليات الخاصة بموقع البوليفارد في هذه الأسطر كما يلي:

مهرجانات بوليفارد تبوك

يجذب الموقع العديد من الزوار للمشاركة في تنظيم المهرجات والفعاليات الموسيمية ( أكشاك الطعام – عروض فنية – والموسيقى وغيره) التي تعقد به.

عروض نهاية الأسبوع في بوليفارد تبوك

يكثر الموقع بالمواطنين للاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها في المتاجر الموجودة به.