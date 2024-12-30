8 علاجات طبيعية لعلاج نزلات البرد اثناء الحمل

العلاجات الطبيعية مفيدة لما تكوني مش هتقدري تاخدي ادوية طبية في فترة الحمل ، العلاجات المنزلية هتساعدك على علاج معظم الاعراض المزعجة اللي بتظهر مع الانفلونزا ونزلات البرد ، والنهاردة هنتعرف مع بعض على العلاجات الطبيعية اللي ممكن تستخدميها لعلاج البرد اثناء الحمل.
اثناء الحمل الجسم بيخفض آليه دفاعه لتجنب اعاقة نمو الجنين ، وده بيسبب نزلات البرد المتكررة ، ومن هنا العلاجات الطبيعية هتكون مفيدة ليكي ، لتجنب استهلاك الادوية بشكل عشوائي خصوصا في ال 3 شهور الاولى من الحمل.
8 علاجات منزلية فعالة لنزلات البرد اثناء الحمل:
1- الترطيب:
الحفاظ على رطوبة الجسم مهم جدا اثناء الحمل وبيزيد اهميته اكتر لو بتعاني من نزلات البرد خلال الفترة دي ، الترطيب هيساعدك على تخفيف المخاط وتقليل الاحتقان ، بالاضافة ان الدراسات اثبتت ان شرب السوايل الدافية بيساعد على تخفيف سيلان الانف, التهاب الحلق, البرودة, التعب, العطس, الكحة ، تقدري تحافظي عى رطوبتك والتخلص من احتقان الانف عن طريق شرب 8 – 12 كوباية ماية فاترة / سخنة بالاضافة للمشروبات الدافية التانية.
2- العناصر الغذائية المعززة للمناعة:
العناصر الغذائية زي فيتامين سي, فيتامين أ, فيتامين د, فيتامين هـ, الحديد, السيلينيوم, الزنك, مضادات الاكسدة هتساعد على تعزيز المناعة اللي هيساعدك على تسريع عملية الشفاء ، والابحاث اثبتت ان فيتامين سي, وفيتامين د, والزنك هما الاكتر فعالية في تقصير مدة نزلات البرد وتقليل شدة اعراضها ، تقدري تختاري فيتامين ما قبل الولادة اللي بيحتوي على كل العناصر الغذائية الدقيقة الاساسية بعد استشارة الدكتور ، وتقدري كمان تحصلي على العناصر الغذائية عن طريق الاطعمة الغنية بالعناصر الغذائية زي الجزر, الفلفل الحلو, بذور القرع, الفراولة, المانجا, الكرنب, الشمام, براعم بروكسل, والاسبارجوس.
3- شوربة الفراخ:
من زمان بيتم استخدام شوربة الفراخ كعلاج منزلي لنزلات البرد ، والدراسات اثبتت ان شوربة الفراخ بتساعد على تقليل اعراض نزلات البرد الشائعة ، وتأثيرها بيكون اكتر فعالية في تخفيف احتقان الانف من تأثير السوايل السخنة.ممكن تحضري شوربة فراخ خفيفة تساعدك في علاج نزلات البرد اثناء الحمل ، دوبي معلقة زبدة في حلة عى النار وضيفي لها بصل اخضر مفروم ناعم وكوبايتين فراخ متقطعة قطع صغيرة ، اخلطي المكونات وقلبيها مع بعض كويس لحد ما لونها يتحول للون البني ، وبعدها ضيفي لها الماية المغلية وسيبيها على النار 10 دقايق ، وكده الشوربة تبقى جاهزة.
4- عصير الاناناس:
ثبت ان البروميلين وهو واحد من المكونات النشطة في الاناناس ، انه ليه تأثير قوي مضاد للالتهابات ، ومذيب للبلغم ، وده معناه انه هيساعد على تخفيف التهاب الحلق واحتقان مجرى الهوا ، عشان تحضري عصير اناناس فعال لعلاج نزلات البرد ، هاتي كوباية من عصير الاناناس ضيفي لها رشة من الملح والفلفل الاسود ومعلقة كبيرة عسل.
5- الزنجبيل:
مع المركبات النشطة في الزنجبيل زي الجينجيرول والشوجول ، يعتبر مكون قوي مضاد للالتهابات والفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للاكسدة ، تقدري تمضغي قطعة من الزنجبيل الطازة مع رشة ملح او شوية عسل ، او تقدري تعملي شاي الزنجبيل عن طريق غلي قطعة زنجبيل متقطع او مبشور مع كوباية ماية.
ممكن كمان تصبي كوباية ماية سخنة على باكيت زنجبيل مجفف وسيبيه منقوع دقايق قبل شربه.
6- الكركم:
الكركم زي الزنجبيل من الحاجات الطبيعية اللي بتستخدم لعلاج الكحة ونزلات البرد والالتهابات ، والكركم يعتبر واحد من افضل العلاجات العشبية للصحة بشكل عام ، الكركم بيحتوي على الكركمين وهو مضاد قوي للفيروسات ومضاد للاتهابات ومضاد للاكسدة ، وبيساعد على تعزيز المناعة ، وده بدوره هيساعد على محاربة العدوى ، وتأثيره المضاد للالتهابات هيساعد على تهدئة الحلق المتهيج وبيقلل من احتقان الانف.
ضيفي معلقة صغيرة من الكركم البودر مع رشة من الفلفل الاسود لكوباية لبن دافي للحصول على مشروب مهديء ، او ممكن تعملي غرغرة بالماية والملح باستخدام كوباية ماية دافية وضيفي له ½ معلقة صغيرة من الملح والكركم البودر.
7- الراحة:
اثبتت الابحاث ان قلة النوم بتأثر بشكل سلبي على جهاز المناعة وبتلي الشخص معرض اكتر للعدوى ، بما فيهم التهابات الجهاز التنفسي ، والحصول على راحة كافية ما بين 7 – 9 ساعات من النوم هيساعدك على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة العدوى ، ارفعي راسك بمخدة او اتنين عشان تخلي النوم مع البرد اسهل ، لو لقيتي نفسك بتصحي بشكل متكرر اثناء الليل ، حاولي تدخلي السرير بدري للحصول على عدد ساعات نوم اكتر ، الحصول على نوم كافي لوحده كفيل انه يحل كتير من المشاكل الصحية ويحسن صحتك العامة.
8- الغرغرة بالماية والملح:
الغرغرة بالماية والملح هتساعدك على تخفيف التهاب الحلق واعراض نزلات البرد ، اثبتت الدراسات ان استخدام غسول الانف والغرغرة بمحلول ملحي ممكن يساعد على تقليل مدة اعراض البرد الشائعة زي سيلان الانف, العطس, الكحة, التهاب الحلق, احتقان الانف ، وبالتالي هتوفرلك راحة سريعة من البرد ، بالاضافة كمان ان الماية المالحة مفيدة في تحسين نضافة الاسنان.
امتى تزوري الدكتور:
لو لقيتي ان الاعراض مش بتتحسن حتى بعد 10 ايام او الوضع بيزيد سوء ، هتحتاجي تروحي للدكتور بتاعك ، وبعض الاعراض المقلقة اللي محتاجة تستشيري الدكتور لو حصلت لك هي.
- ارتفاع درجة الحرارة.
- قشعريرة.
- صعوبة التنفس.
- ارتباك.
- دوخة.
- القيء.
الوقاية من نزلات البرد اثناء الحمل:
لتقليل خطر الاصابة بنزلات البرد اثناء الحمل ، امشي على النصايح دي.
- اغسلي ايديكي بشكل متكرر بالماية والصابون لمدة 20 ثانية ، او استخدمي مطهر الايدين اللي بيحتوي على الكحول.
- اتجنبي لمس وشك بايديكي وهي مش مغسولة.
- الابتعاد عن اي شخص مريض.
- حافظي على نشاطك ، مارسي بعض التمارين الخفيفة للمتوسطة الآمنة اثناء الحمل هتساعدك على تعزيز جهاز المناعة.
- كلي طعام صحي وارتاحي كويس.
- عززي جهاز مناعتك من خلال النوم بشكل كافي والاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن.
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