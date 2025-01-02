مال وأعمال

الحكومة بصدد تقديم تقرير نصف سنوي عن أدائها إلى البرلمان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة بصدد تقديم تقرير نصف سنوي عن أدائها إلى البرلمان من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يناير 2025 03:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تراجع أداء الوزراء والمحافظين بشكل دوري على مدار الستة أشهر الماضية، وأن هناك جهودًا مستمرة لتصحيح أي أخطاء أو تحسين الأداء في مختلف القطاعات.

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وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد تقديم تقرير نصف سنوي عن أدائها إلى البرلمان، كما تم الإشارة إلى أنها تعمل على تحسين وتطوير الخدمات الحكومية بشكل مستمر.

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وأشار إلى أن نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية كان خطوة رئيسية في تطوير الأداء الحكومي، حيث تم التركيز على تحسين العمل الإداري وتوفير بيئة أكثر كفاءة.

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وأضاف أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تحسين الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية وتقليل البيروقراطية، لافتًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أحد أولويات الحكومة في الفترة الحالية، حيث تواصل الحكومة تنفيذ خطوات جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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