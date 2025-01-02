بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2025م.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 02:29 مساءً - بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الميلاد المجيد" ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة فقط) خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 23/1/2025.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .