شيرين عبد الوهاب تُبهر جمهورها في 2025 بعودة ملكية إلى انستغرام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

استهلت النجمة المحبوبة شيرين عبد الوهاب عام 2025 بمفاجأة رائعة لجمهورها، حيث عادت بقوة إلى منصة انستغرام بحسابها الرسمي الذي يتابعه أكثر من 12 مليون شخص. تزامنت هذه العودة مع بداية العام الجديد، مُعلنةً عن صفحة جديدة ومُشرقة في مسيرتها الفنية.

في أول أيام عام 2025، أطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها بإطلالة ملكية ساحرة عبر حسابها الرسمي المُستعاد على انستغرام. قامت شيرين بحذف جميع منشوراتها السابقة، مُعلنةً عن بداية جديدة ومُفعمة بالتفاؤل. ونشرت صورة حديثة لها مُرفقة بتهنئة للجمهور بمناسبة العام الجديد، قائلةً: “Happy New Year 2025”. لاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من جمهورها الذي عبّر عن سعادته بعودتها القوية.

جاءت عودة شيرين إلى انستغرام بعد عام حافل بالإنجازات والنجاحات في 2024، أبرزها:

نجاح ألبومها الجديد: حقق ألبوم شيرين نجاحًا مدويًا، حيث تعاونت فيه مع كوكبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

دخول موسوعة جينيس: تم تكريم شيرين بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لبقائها لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر استماعًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (إناث) لمدة 11 أسبوعًا متتاليًا، مُحققةً إنجازًا فريدًا يُضاف إلى رصيدها الفني.

التألق في حفل بيلبورد عربية: حصدت شيرين 4 جوائز قيّمة في حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية الذي أُقيم في الرياض، ما يُؤكد مكانتها كواحدة من أهم نجمات الغناء في العالم العربي.

حفلات جماهيرية ناجحة: أحيت شيرين حفلات غنائية ضخمة في كل من الكويت والإمارات، شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا، وتصدرت هذه الحفلات التريند على وسائل التواصل الاجتماعي.

حفل دبي الاستثنائي: خلال شهر ديسمبر، أحيت شيرين حفلًا استثنائيًا في دبي، قدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها الرومانسية التي يعشقها الجمهور، مثل “إللي يقابل حبيبي”، “مشاعر”، “كدابين”، “متحاسبنيش”، “بص بقى”، “بتمنى أنساك”، “صبري قليل”، “آه ياليل”، و”على بالي”. ووجهت شيرين خلال الحفل رسالة مؤثرة لجمهورها، عبّرت فيها عن حبها وامتنانها لهم، كما أشادت بفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.

أطلقت شيرين ألبومها “عودتني الدنيا” في العام الماضي، لكنها واجهت بعض الصعوبات في نشره على المنصات الرقمية بسبب نزاع قانوني مع شركة روتانا، ما أدى إلى حذف بعض الأغاني. لم تستسلم شيرين لهذه التحديات، بل ابتكرت حلًا جديدًا من خلال إطلاق قناة رسمية على تطبيق واتساب، حيث قامت بطرح أغاني الألبوم، ومنها: “عودتني الدنيا”، “ابتسمت”، “هنحتفل”، “إللي يقابل حبيبي”، “بتمنى أنساك”، “عسل حياتي”، و”قالك نسيني”.