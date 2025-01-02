نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي: مباراة فالنسيا صعبة .. والحديث عن الميركاتو الشتوي معقد! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 02:52 مساءً - خرج كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، للحديث عن مواجهة فالنسيا، غداً الجمعة، في مباراة مؤجلة عن الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وإليكم تفاصيل المؤتمر الصحفي:

– بعد عام 2024 الذي لا يُنسى، يبدأ عام 2025 بشهر يناير/كانون الثاني المتطلب للغاية؟

نبدأ تحدياً جديداً بحماس كبير. ستكون مباراة صعبة، لقد قام فالنسيا بتغيير مدربه، ودائماً تعتبر مواجهة فالنسيا صعبة. نريد أن نبدأ العام بشكل جيد. إنها مباراة مهمة للغاية. اللاعبون في حالة جيدة. لقد مرت أيام الراحة بشكل جيد. لقد عاد الجميع في أفضل حالاتهم.

‏- هل سيدخل ريال مدريد السوق الشتوية؟

الحديث عن هذا أكثر تعقيداً بعض الشيء. سنرى. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن لدينا الكثير من المباريات في يناير ونحن نركز على ذلك. الحديث عن السوق ليس بالأمر السهل بالنسبة لي في الوقت الحالي.

– ما رأيك في قضية داني أولمو؟

لا أعرف الأمر بالتفصيل. ما يمكنني قوله هو احترام جميع الأندية والمؤسسات والقواعد. لكن لا أستطيع الإجابة.

‏- هل تتوقع نفس الأجواء في الميستايا بعد تضامن النادي؟

نحن نفكر فيما سنجده في الميدان. منافس قام بتغيير مدربه ويمكن لهذا الأمر أن يعطي حافزاً إضافياً للاعبين. بالنسبة لي، قام باراخا بعمل رائع، لكن هذا يحدث في كرة القدم. نتوقع مباراة صعبة. يجب أن نركز على المباراة ولا شيء آخر.

– كيف حال فينيسيوس جونيور؟

فينيسيوس جيد جداً. إنه منتعش ومتحمس بسبب الجوائز التي حصل عليها في الأيام الأخيرة. ويركز على إحداث فارق غداً.

– هل ستتمكن من تنفيذ خطط المداورة خلال الشهر الحالي؟

قد يكون الأمر كذلك. نحن نفكر في القيام بشيء ما. الآن لدينا فريق أكثر اكتمالاً، والمزيد من المداورة. عندما يعود ألابا، ستكون لدينا الفرصة للمداورة قليلاً في الخلف، وهو المركز الذي عانينا فيه أكثر قليلاً. في الأسبوع المقبل سيبدأ باللعب. إنه قريب جداً.

‏- ريال مدريد يمكن أن يكون متصدراً. هل كنت تتوقع تراجع برشلونة؟

لم يتوقع أحد ذلك، لكن مستوى القدرة التنافسية في الدوري يقلل قليلاً من النقاط التي تحتاجها للفوز باللقب. وجود أتلتيكو هناك يثير أيضاً حالة من عدم اليقين وأعتقد أن الأمر سيستغرق أقل من 90 نقطة للفوز باللقب.

– من هو الفريق الذي تراه المنافس الأكبر في الدوري، أتلتيكو أم برشلونة؟

نسبة متساوية. كما حدث لنا في نوفمبر، حدث لبرشلونة في ديسمبر. يكون لديك ركود ثم تصبح قادراً على المنافسة كما كنت من قبل. برشلونة وأتلتيكو لديهما نفس الفرص للمنافسة معنا في الدوري.