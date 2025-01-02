وداعاً “المرأة القطة”: وفاة جوسلين ويلدنشتاين عن عمر يناهز 84 عاماً

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

رحلت عن عالمنا جوسلين ويلدنشتاين، المعروفة بلقب “المرأة القطة”، عن عمر يناهز 84 عاماً. اشتهرت ويلدنشتاين بعمليات التجميل العديدة التي خضعت لها على مر السنين، والتي غيرت ملامحها بشكل كبير وجعلتها تُعرف بهذا اللقب. في هذا المقال، نُلقي نظرة على حياة ويلدنشتاين وظروف وفاتها.

أكد لويد كلاين، شريك حياة جوسلين ويلدنشتاين لفترة طويلة، لوكالة “فرانس برس” خبر وفاتها. وأوضح أنها توفيت نتيجة إصابتها بانسداد رئوي في قصرها في باريس يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

ولدت جوسلين ويلدنشتاين في سويسرا في 5 أغسطس 1940. في عام 1977، تزوجت من رجل الأعمال والملياردير أليك ويلدنشتاين، وأنجبا طفلين هما ديان وأليك جونيور. انتهى زواجهما بطلاق مدوي عام 1997، واستكملت إجراءات الطلاق النهائية بعد عامين. حصلت جوسلين بموجب تسوية الطلاق على مبلغ ضخم قدره 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار سنويًا لمدة 13 عامًا. توفي أليك ويلدنشتاين عام 2008.

بدأت جوسلين ويلدنشتاين الخضوع لعمليات التجميل في أواخر السبعينيات. خلال إجراءات طلاقها، صرحت بأنها خضعت للعديد من العمليات بسبب زوجها السابق، الذي قالت إنه “يكره الوجود مع كبار السن”. ومع ذلك، نفت ويلدنشتاين أن تكون جميع ملامحها الشبيهة بالقطط ناتجة عن عمليات التجميل فقط، وأشارت إلى أن شكل العيون وعظام الخد العالية موروثة في عائلتها، وتحديدًا من جدتها. على الرغم من ذلك، أدت عمليات التجميل المتكررة إلى تغيير ملامحها بشكل ملحوظ وأكسبتها شهرة واسعة ولقب “المرأة القطة”.

ارتبطت جوسلين بعلاقة مع مصمم الأزياء لويد كلاين منذ عام 2003، وشهدت علاقتهما فترات انفصال وعودة.