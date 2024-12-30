مبابي “لاعب الشهر” في ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - حصل النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتفوق مبابي على كلاً من فالفيردي، جود بيلينجهام، رودريجو وأنطونيو روديجر.

وشارك مبابي مع الميرنجي في 6 مباريات خلال الشهر الحالي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

خلال الموسم الحالي، لعب مبابي مع ريال مدريد في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة.