رغم برودة الشتاء.. حيل مذهلة تساعدك على الشعور بالدفء خارج المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 12:56 صباحاً - رغم برودة الشتاء، يمكن استخدام العديد من الحيل لتساعدك على الشعور بالدفء أثناء تواجدك خارج المنزل، لذا رصدنا إليك بعض الأفكار الذكية التي يمكن أن تمنحك دفءً إضافيًا وتساعدك على التكيف مع درجات الحرارة المنخفضة:

ارتداء طبقات متعددة من الملابس

الفائدة: ارتداء طبقات متعددة من الملابس يمكن أن يحبس الهواء بين الطبقات مما يساعد في عزل الجسم عن البرد.

نصيحة: اختار الملابس التي تحتفظ بالحرارة مثل الملابس المصنوعة من الصوف أو الأقمشة التي تحتوي على مواد عازلة، لذا تأكد من أن الطبقات الداخلية مريحة ولا تسبب لك إزعاجًا.

استخدام ملابس حرارية

الفائدة: الملابس الحرارية، مثل الجوارب والألبسة الداخلية الحرارية، تعمل على امتصاص الرطوبة من الجسم وتحتفظ بالحرارة.

نصيحة: استثمر في ارتداء ملابس مصنوعة من مواد مثل النيوبرين أو الأقمشة المخصصة لاحتباس الحرارة، مثل القطن الحراري أو الأقمشة المعزولة.

إضافة حقيبة تدفئة يدوية

الفائدة: الحقيبة التدفئة اليدوية هي جهاز صغير يتم تفعيله عبر الضغط أو عن طريق الحرارة الكيميائية وتدوم لعدة ساعات.

نصيحة: يمكنك وضع حقيبة تدفئة صغيرة في جيبك أو داخل القفازات للحفاظ على يديك دافئة أثناء التنقل.

شرب مشروبات دافئة باستمرار

الفائدة: تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات العشبية تساعد في زيادة شعورك بالدفء.

نصيحة: احمل معك thermos يحتوي على مشروب دافئ أثناء الخروج. المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة قد تساعد في تحفيز الدورة الدموية.

اختيار الأحذية المدعمة بالحرارة

الفائدة: الأقدام هي واحدة من أكثر المناطق تعرضًا للبرد، لذا من المهم اختيار أحذية معزولة جيدًا.

نصيحة: اختار الأحذية المصنوعة من الجلد أو المواد التي تحتوي على طبقة عازلة، وإذا كان الثلج كثيرًا، فاحرص على استخدام الجوارب السميكة أو الجوارب المصنوعة من الصوف.

استخدام القبعات والقفازات

الفائدة: الرأس والأطراف معرضة للبرد بشكل كبير، لذا فإن تغطيتها يساعد في الحفاظ على حرارة الجسم.

نصيحة: ارتدِ قبعة دافئة تغطي الأذنين وكذلك قفازات معزولة. يمكن استخدام القفازات التي تحتوي على بطانة من الصوف أو الأقمشة العازلة.

تجنب البقاء في الهواء الطلق لفترات طويلة

الفائدة: تجنب التعرض المباشر للبرد لفترات طويلة يمكن أن يساعد في الحفاظ على دفء جسمك.

نصيحة: إذا كنت مضطرًا للبقاء في الخارج لفترة طويلة، حاول أخذ فترات راحة في أماكن مغلقة أو دافئة لتجنب الشعور بالبرد الشديد.

استخدام بطانية حرارية عند الجلوس لفترات طويلة

الفائدة: البطانيات الحرارية تظل دافئة لفترة طويلة، مما يساهم في شعورك بالراحة والدفء حتى إذا كنت جالسًا في الخارج.

نصيحة: استخدم بطانية حرارية صغيرة يمكن حملها بسهولة في حقيبتك، خاصة إذا كنت ستجلس في الهواء الطلق لفترة طويلة.

التحرك والنشاط البدني

الفائدة: الحركة والنشاط يساعدان في تحسين الدورة الدموية، مما يزيد من حرارة الجسم.

نصيحة: حاول التحرك بشكل دوري، مثل المشي أو القيام ببعض التمارين البسيطة لزيادة تدفق الدم إلى الأطراف واليدين.

تطبيق مرطبات حرارية على البشرة

الفائدة: تطبيق مرطبات تحتوي على زيوت أو كريمات معززة للحرارة يساعد في حماية البشرة من الجفاف الناتج عن الهواء البارد.

نصيحة: استخدم كريمات ترطيب تحتوي على الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز لترطيب يديك ووجهك وحمايتهما من الجفاف.

استخدام الملابس المبطنة بالفرو أو المواد العازلة

الفائدة: الفرو والمواد العازلة مثل الفايبر أو المواد التركيبية تعمل على الحماية من الرياح الباردة والطقس القاسي.

نصيحة: اختر معاطف أو جاكيتات مزودة بالفرو الاصطناعي أو مواد معزولة جيدة تضمن لك حماية ضد البرد الشديد.

الاهتمام بتغذية الجسم

الفائدة: التغذية الجيدة تمنحك الطاقة اللازمة للحفاظ على حرارة جسمك.

نصيحة: تناول الوجبات الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات في الشتاء تساعد في الحفاظ على حرارة الجسم، مثل الحساء الدافئ أو الوجبات الغنية بالخضروات واللحوم.

اختيار المكان المناسب للتوقف

الفائدة: إذا كنت في الخارج لفترة طويلة، ابحث عن مكان دافئ للراحة.

نصيحة: في الأماكن العامة أو عند التنقل، حاول البحث عن أماكن تحتوي على تدفئة مثل المقاهي أو المحلات التي يمكنك البقاء فيها لفترة قصيرة للراحة.

باتباع هذه الحيل، يمكنك الاستمتاع بالخروج في الشتاء دون الشعور بالبرد، مما يمنحك راحة أكبر وحماية من التأثيرات السلبية للطقس البارد.