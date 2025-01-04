دواء يوصف لبعض الحوامل يرتبط بإصابة الطفل بالتوحد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن الأدوية المضادة للالتهابات، التي تتناولها ملايين النساء الحوامل حول العالم، قد تزيد من خطر إصابة أطفالهن بالتوحد. فإن العقار الذي تناولته الدراسة هو الغلوكوكورتيكويدات، وهي فئة من الستيرويدات، وقد تم فحص تأثيره على الأطفال في الرحم.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا لهذه الأدوية قبل الولادة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالأطفال الذين لم تتناول أمهاتهم هذه الأدوية.

تشمل أدوية الغلوكوكورتيكويدات عقارات مثل: بريدنيزون، كورتيزون، أسيتونيد تريامسينولون، وميثيل بريدنيزولون. وقد ربطت الدراسة تناول هذه الأدوية أثناء الحمل بزيادة خطر الإصابة بالإعاقات الذهنية، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والقلق.

الغلوكوكورتيكويدات تحاكي هرمون الكورتيزول الذي تنتجه الغدة الكظرية، والمعروف بتأثيره المضاد للالتهابات. يُوصى بها للنساء الحوامل اللواتي يعانين من خطر الولادة المبكرة، حيث تساعد في نمو الأعضاء الجنينية ونضوجها. كما تُعطى أيضًا للحوامل اللواتي يعانين من اضطرابات المناعة الذاتية أو الالتهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، والربو، حيث تعمل على تثبيط الاستجابة المناعية.

أجريت الدراسة التي نشرتها دورية “جاما” بواسطة فريق بحثي مشترك من جامعات أرهوس، وأودنسي، وكوليدج، وكوبنهاغن، وليدز. وقد نظر الباحثون في بيانات نمو أكثر من مليون طفل وُلدوا بين عامي 1996 و2016. وأظهرت نتائج الدراسة أن تعرض الأطفال لمستويات عالية من الغلوكوكورتيكويدات قد يؤثر سلبًا على نمو أدمغتهم.

تشير التقديرات الأمريكية إلى أن حوالي 2% إلى 3% من السكان الحاليين يُوصف لهم أدوية الغلوكوكورتيكويدات.