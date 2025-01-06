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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة يسرا اللوزي لخوض تجربة درامية جديدة ومميزة من خلال مسلسل يحمل عنوان "سراب"، حيث تتعاون في البطولة مع النجم خالد النبوي، بالإضافة إلى نخبة من أبرز نجوم الدراما.

الفنانة يسرا اللوزي



يسرا اللوزي تروج لمسلسل سراب



روّجت "اللوزي" لدورها في المسلسل، حيث قامت بنشر البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلةً:

"باقي يوم واحد وتقابلوا ملك

سراب بكرة على tod".

منشور الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام





تفاصيل مسلسل سراب

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، يتناول قضايا إنسانية واجتماعية مع مزيج من الإثارة والغموض، ومن المتوقع أن يحمل المسلسل رسائل عميقة من خلال شخصيات متعددة الطبقات وعلاقات معقدة، مما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.

آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي هو مسلسل "صلة رحم" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2024، ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي إجتماعي مشوق حول العلاقات العائلية وما تواجهه من تحديات وصراعات وإختلاط الأنساب.



أبطال وصناع مسلسل صلة رحم

المسلسل من بطولة عمرو يوسف، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، وصبا مبارك، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج أحمد خالد موسى. حقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة لتناوله موضوعات واقعية تتعلق بصلة الرحم وتأثيرها على المجتمع.