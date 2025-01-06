نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة بالواحات البحرية للوقوف على جاهزيتها للطرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم جولة ميدانية موسعة بمركز الواحات البحرية، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المواقع الحيوية ( الحاره ١ - الحاره ٢ - أرض محطة الوقود - الهفوف ١ - الهفوف ٢ - شاليهات المطار - بحيرة المأمور ) للوقوف على جاهزيتها للطرح وتذليل العقبات التي تعوق استغلال هذه الفرص.

وأوضح الشهابي، أن هذه الزيارة تأتي في أطار جهود الدولة في استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة الجيزة وخاصة بمركز الواحات البحريه وذلك لدفع عجلة التنمية الأقتصادية في المحافظة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية منديشة للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين حيث التقى النائب بعدد من أهالي القرية لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالقري.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع مياه الشرب بمنطقة الدائري لمتابعة التجهيزات النهائيه تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع نائب المحافظ أنتظام سير العمل بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور بمدينة الواحات البحرية.

حيث تفقد الشهابي، غرف التبريد والتجميد المقامة وفقا لأعلى المواصفات التكنولوجية التي تضمن الحفاظ على جودة المنتج.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية بمركز الواحات البحرية المهندس عادل الجندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والاثار، والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، وعصام محمد أبو العلا رئيس جهاز مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، والدكتورة زينب مصطفى مدير عام الإدارة الصحية بالواحات البحرية، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه

الشرب بالجيزة والإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة.

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