وزير الدفاع يتفقد قاعدة الإسكندرية البحرية ويلتقى بعدد من المقاتلين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 04:30 مساءً - تفقد الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة الإسكندرية البحرية ، بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوقوف على مدى الجاهزية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها .

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمى تضمن إجراءات تأمين مسرح عمليات الأسطول الشمالى ، كما شاهد بياناً عملياً لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من كفاءة قتالية عالية ، أعقبه المرور على عدد من الوحدات البحرية للإطمئنان على مدى جاهزيتها ، وناقش عدداً من الأطقم التخصصية فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم وإتقانهم للمنظومات القتالية الحديثة التى زودت بها القوات البحرية .

كما إلتقى الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال القوات البحرية ، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية أكد خلالها أن رجال القوات البحرية ماضون بكل قوة وحزم فى حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والتصدى لكافة التهديدات البحرية على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بجهود رجال القوات البحرية فى حماية حدود الدولة وسواحلها ، كما هنأهم بحلول العام الميلادى المجيد وشهر رجب المحرم ، مؤكداً أن مصر ستظل بقيمها وثوابتها وبنسيجها الوطنى المترابط نموذجاً فريداً لكل الشعوب ورمزاً للتماسك والوحدة الوطنية من جيل الى جيل .

وإستعرض الفريق أول / عبد المجيد صقر خلال كلمته الأحداث الجارية فى ظل ماتموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة وإنعكاساتها على أمن مصر القومى ، مشيراً إلى أن قدرة وكفاءة القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة فى مواجهة كافة التهديدات المحيطة ، وأن رجال القوات المسلحة يمتلكون عقيدة راسخة وعزيمة وإصرار على الوفاء بالمهام الوطنية التى يحملون أمانتها فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات .