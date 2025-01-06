مال وأعمال

قطاع الخدمات في الصين يسجل أسرع نمو منذ 7 أشهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع الخدمات في الصين يسجل أسرع نمو منذ 7 أشهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 04:13 مساءً - شينخوا _ استمر نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أسرع من الشهر السابق مسجلا أعلى المستويات منذ سبعة أشهر، بحسب مسح إس أند بي جلوبال لمديري مشتريات القطاع نشرت نتنائجه الإثنين.

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وأشار المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال ديسمبر الماضي إلى 52.2 نقطة مقابل 51.5 نقطة خلال نوفمبر.

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وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. ويواصل نشاط قطاع الخدمات نموه على مدى عامين، في حين وصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ مايو الماضي.

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في الوقت نفسه وصل معدل نمو الأعمال الجديدة للقطاع إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور، على خلفية الجهود الترويجية وتحسن الطلب.

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كما جاء نمو المبيعات مدعوما بزيادة الطلب المحلي في حين تراجع الطلب على الصادرات لأول مرة منذ أغسطس 2023.

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وبسبب زيادة تدفق الأعمال الجديدة، زاد تراكم الأعمال القائمة. في الوقت نفسه، تراجع التوظيف في القطاع لأول مرة منذ أغسطس، رغم استمرار الضغوط على الطاقة التشغيلية.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح اشتداد تضخم أسعار مستلزمات التشغيل، نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات والأجور. في الوقت نفسه زاد متوسط أسعار البيع لأول مرة منذ يونيو الماضي، حيث تتقاسم شركات الخدمات الزيادة في النفقات مع العملاء.

أخيرًا، ظلت معنويات الشركات إيجابية حيث أن الشركات في بكين تأمل عمومًا أن تتمكن جهود تطوير الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة من دعم نمو المبيعات في العام الحالي.

كما أظهر المسح أن النمو السريع لنشاط الخدمات فشل في تعويض تباطؤ توسع الناتج الصناعي.

وانخفض المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 51.4 في ديسمبر مقابل 52.3 نقطة خلال نوفمبر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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