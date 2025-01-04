خبراء يقترحون أفضل نظام غذائي لـ 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مرة أخرى، يتصدر النظام الغذائي المتوسطي قوائم أفضل الأنظمة الغذائية في التحليل السنوي لمجلة “يو إس نيوز أند وورلد ريبورت”. في تقريرها لعام 2025، اعتُبر هذا النظام هو الأفضل بين مجموعة من الأنظمة الغذائية التي يُعتقد أنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية.

بعد النظام المتوسطي، جاء في المراتب التالية نظام DASH (الذي يهدف إلى تقليل ضغط الدم) ونظام MIND (الذي يركز على الوقاية من التدهور العقلي) ونظام Flexatarian (الذي يشجع على تقليل تناول اللحوم).

يُعتبر النظام الغذائي المتوسطي، الذي يعتمد على العادات الغذائية التقليدية للأشخاص الذين يعيشون في مناطق البحر الأبيض المتوسط، الأفضل وفقًا لتقرير “يو إس نيوز”. وعلى الرغم من أن اسمه يشير إلى “نظام غذائي”، إلا أنه ليس حمية غذائية محددة، بل هو نمط غذائي عام يشمل مجموعة واسعة من الخيارات.

كل عام، يتعاون خبراء في مجال الطب والتغذية مع “يو إس نيوز” لمراجعة مجموعة متنوعة من خطط الأكل وتحديد الأنظمة التي تحتوي على أفضل الخيارات الصحية.

يُعتبر النظام الغذائي المتوسطي صحيًا للقلب، حيث أثبت فعاليته في تقليل عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى السمنة، مرض السكري، ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم. وفقًا لغريتيل شويلر، رئيسة تحرير قسم الصحة في “يو إس نيوز”، فإن تصنيف “أفضل الأنظمة الغذائية” لهذا العام يعكس احتياجات الأفراد وأهدافهم المتنوعة، ويأخذ في الاعتبار عوامل تتجاوز مجرد فقدان الوزن.

إلى جانب فقدان الوزن، يشمل التصنيف هذا العام جوانب مثل: رفاهية الأفراد العامة، الوقاية من الأمراض المزمنة، وتلبية الاحتياجات الخاصة. ووفقًا للخبراء، فإن النظام الغذائي الذي يجمع بين النظام المتوسطي ونظام DASH يُعتبر فعالًا في الوقاية من أمراض التنكس العصبي وارتفاع ضغط الدم.

يتضمن النظام الغذائي المتوسطي تناول كميات كبيرة من الخضروات، الفواكه، الأسماك، زيت الزيتون، والمكسرات، مع تقليل تناول اللحوم الحمراء.