العالم اليوم - التضخم في ألمانيا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في ألمانيا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 04:23 مساءً - أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الاثنين، أن التضخم في البلاد ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.9 بالمئة في ديسمبر.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 2.6 بالمئة في ديسمبر، وذلك بعد زيادة سنوية في أسعار المستهلكين بلغت 2.4 بالمئة أشارت إليها بيانات في نوفمبر.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بنسبة 0.7 بالمئة خلال ديسمبر، بعد أن انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في الشهر السابق. وكانت التوقعات أن يرتفع 0.5 بالمئة.