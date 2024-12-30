انت الأن تتابع خبر بأقل تكلفة ومكونات بسيطة.. طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي فى المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم الأساس من أكثر مستحضرات التجميل التي تستخدمه الفتيات والسيدات، حيث أنه يقوم بتغطية جميع عيوب البشرة خاصة إذا كانت مرهقة، ولأن كريم الأساس الذي يحتوي على مواد كيميائية يضر بالبشرة مع الاستخدام المستمر أحضرنا لكم اليوم طريقة عمل طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي فى المنزل والمصنوع من مواد طبيعية وعضوية تحفز البشرة وتعالج الكثير من مشاكلها.

مكونات عمل كريم الأساس الطبيعي

سنوضح لكم المكونات المطلوبة لصنع كريم أساس في المنزل وهي كالتالي:

2 ملعقة زبدة الشيا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من الكاكاو غير المحلي.

2 ملعقة من نشا الذرة.

2 ملعقة الحلبة المطحونة أو الأرز المطحون.

بعص قطرات زيت الورد أو زيت اللافندر.

لون طبيعي على حسب الرغبة.

طريقة تحضير كريم الأساس الطبيعي

عليك إتباع الخطوات التالية لتحضير كريم الأساس الطبيعي بشكل صحيح، وهذه الخطوات كالتالي: