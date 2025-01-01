انت الأن تتابع خبر ولادك هيموتوا عليها .. إليكي طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالفراولة في البيت !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرغب الأطفال في تناول الحلويات اللذيذة بين الفترة والأخرى خاصة في أيام الإجازات فتجد أن هناك إلحاح شديد من جانب أفراد الأسرة حول هذا الأمر وهو ما لا يترك للأمهات معه فرصة سوى العمل على تحضير الحلويات التي يفضلونها ولا شك أن كيكة الشيكولاته من الممكن أن تلقى الكثير من الاستحسان من جانب الجميع خاصة في حال تم تحضيرها مع الفراولة ذلك النوع من الفاكهة المحببة لدى الكثير من الناس كما يلي .
مكونات عمل كيكة الشيكولاته بالفراولة في المنزل
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الفانيليا.
- 2 بيضة.
- كوب من السكر الأبيض.
- 6 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
- ربع كوب عصير فراولة.
- قطع فراولة.
طريقة التحضير
- في داخل الخلاط الكهربي يتم الخلط بين ” الحليب والسكر والزيت وعصير الفراولة ثم الكاكاو ” معا لمدة ثلاث دقائق حتى نحصل على خليط مناسب
- ثم يتم خفق البيض والفانيليا معا في وعاء
- في بولة عميقة يتم وضع ” الدقيق والبيكنج بودر مع رشة الملح”
- ثم يتم المزج بين المكونات الجافة والخليط السائل معا من أجل الحصول على خليط الكيك المناسب.
- ثم يتم صب الخليط في داخل قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لفترة نصف ساعة حتى النضج .