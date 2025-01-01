انت الأن تتابع خبر ولادك هيموتوا عليها .. إليكي طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالفراولة في البيت !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الأطفال في تناول الحلويات اللذيذة بين الفترة والأخرى خاصة في أيام الإجازات فتجد أن هناك إلحاح شديد من جانب أفراد الأسرة حول هذا الأمر وهو ما لا يترك للأمهات معه فرصة سوى العمل على تحضير الحلويات التي يفضلونها ولا شك أن كيكة الشيكولاته من الممكن أن تلقى الكثير من الاستحسان من جانب الجميع خاصة في حال تم تحضيرها مع الفراولة ذلك النوع من الفاكهة المحببة لدى الكثير من الناس كما يلي .

مكونات عمل كيكة الشيكولاته بالفراولة في المنزل

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

2 بيضة.

كوب من السكر الأبيض.

6 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ربع كوب عصير فراولة.

قطع فراولة.

طريقة التحضير