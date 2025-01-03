طريقة عمل بسكويت شاي خفيف بسرعة رهيبة لفطور رائع لأولادك

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رياض - احمد صلاح - يعد بسكويت الشاي من المعجنات الشهية التي يعشقها الجميع الكبار والصغار، والكثير منا يرغب بأكل الوجبات الخفيفة على الإفطار، لذلك سوف نقدم هذا البسكويت على الإفطار كنوع من الوجبات بجانب الشاي، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ويتكون هذا النوع من مكونات بسيطة وغير مكلفة ويجب استخدام خليط الزيت والسمن حتي نحصل على بسكويت مقرمش، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسكوي الشاي الخفيف في المنزل.

مقادير عمل بسكويت الشاي الخفيف

يحتوي بسكويت الشاي الخفيف على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

نصف كوب من الزيت والزبدة.

كيس من الفانيليا.

بسكويت الشاي

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت شاي خفيف في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضيف الزيت مع الزبدة ثم نقوم بإضافة السكر والفانيليا ورشة من الملح ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر ونخلط مع وضع الدقيق بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.

نقوم بتغطية العجينة بكيس ثلاجة ونفردها لسمك بسيط ونقطعها باستخدام قطاعة البسكويت للشكل المرغوب.

ثم نضعها على ساج به ورق زبدة ونثقبها باستخدام شوكة.

ندخل الساج الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرجها ونتركه ليبرد قليلاً بعد ذلك يصبح جاهز للتقديم مع كوب الشاي وبالهنا والشفاء.

وهنا نكون قد دمنا أحلى طبق لأحلى سفرة سعيدة.

سر نجاح بسكويت الشاي الخفيف

هناك عدة أسرار لتحضير بسكويت شاي ناجح مثل الجاهز هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-