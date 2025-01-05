الجنايات تقضى بإعدام سفاح الغربية بعد ورود رأى المفتى.. قتل 5 سيدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 03:33 مساءً - قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، بالإعدام شنقا للمتهم عبد ربه موسى المعروف بـ سفاح الغربية، المتهم بقتل 5 سيدات، بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية فى إعدامه شنقاً فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

كانت المحكمة قد انعقدت فى شهر ديسمبر الماضي، وقضت بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى اعدامه شنقاً وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان قد اعترف المتهم اعترافات كاملة أمام المحكمة، حيث ابدى شعوره الندم على ما ارتكبه فى حق سيدات ابرياء لا دخل لهم إلا أنهم كانوا على علاقة به.

وأضاف المتهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مضيفا أنه يتذكر مشاهد من الجرائم التى ارتكبها حق المجنى عليهن، وتراوده تلك الأفكار والأحداث بشكل دائم.

وأردف سفاح الغربية أنا قتلت 5 ستات بما فيهم مراتى ومعرفش انا قتلتهم ليه وكان جوايا احساس بيجيلى قبل كل جريمه وكنت عايش فى حرب نفسية مع شيئ جوايا وحاولت أقاوم الاحساس ده لكنى مقدرتش وكان بيغلبنى ومكنتش بحس بنفسى إلا وانا قتلهم.

وأشار سفاح الغربية أنه يرتكب جرائمه بيديه حيث يقوم بالانقضاض عليهم وخنقهن بيديه وبعد ذلك يتخلص من الجثث فى الترعة، مبيناً أن شعر بندم شديد بعد قتله لزوجته رغم أنها كانت ست طيبة وبتحبنى وبحبها وعارفه ربنا، وكانت حامل منى.

وعن كون والدته السبب الرئيس وراء ارتكابه تلك الجرائم بعدما شاهدها فى أحضان عمه، فنفى المتهم تلك الاتهامات وأكد أن والدته ليس لها علاقه بأى شيئ وانما الدافع هو أزمة نفسية كانت تلاحقه منذ طفولته.

وأكد سفاح الغربية المباحث كشفت جريمة قتل واحدة من الوقائع، ولما اتحقق معايا اعترفت لهم بكل حاجه وعرفتهم إنى قتلت 4 ستات كمان وقلت كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة وندمات على اللى ارتكبته فى حقهم وحق اهلي.

وأوضح أنه اشقائه وأبناء عمومته قاموا بزيارته فى محبسه، وفى كل مرة، كان يتأسف لهم على ما ارتكبه بعدما الحق بهم العار.

وأكد سفاح الغربية أن لديه 4 أبناء وكان منعزل عنهم ولا يعرفهم وهم لا يعرفونه ولا توجد بينهم أى علاقات ود أو علاقة اب بأولاده.

وأردف سفاح الغربية، لو رجع بيا الزمن كنت هنتحر واموت نفسى علشان ماعملش اللى عملته ده، مؤكداً حاولت اموت نفسى اكتر من مرة، وفى مرة منهم وقفت على الطريق السريع علشان عربية تخبطنى والسواق حاول يفاديني، ووقف فجأة وجت عربيات سريعة خبطت عربيته ومات بسببى وقتها 2 ملهومش أى ذنب.

وأضاف السفاح، انا مبعرفش انام بسبب اللى عملته والضحايا بيجولى فى الحلم، وإحساس الخوف انتزع منى بعد ما اتمسكت ودخلت الحبس وندمات على اللى عملته فى الناس وانا مش بشرب مخدرات وده شيئ جوايا من صغري، والنهاردة أنا عايز ارتاح بقى من اللى عملته وهقول على كل حاجة للقاضى ومستنى حكم ربنا عشان ارتاح.

وتابع والدتى كانت ست طيبة جداً وابويا كان راجل كويس واهلى ناس طيبين جدا وحصلى حوادث كتير من صغرى وازمات نفسية كانت السبب فى كل ده وندمات على عمرى إللى راح بدون أى سبب وارواح الناس اللى ماتت بدون أى ذنب، واهلى اللى اتمرمطوا بسببى وجبت لهم العار، ولحد دلوقتى اهلى مش مصدقين اللى حصل.