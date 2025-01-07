نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصدر اسم الفنانة الراحلة منى أبو الفتوح تريند محركات البحث.. ونقابة المهن التمثيلية تنعيها ببيان مؤثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حدث هز الأوساط الفنية، تصدرت الفنانة منى أبو الفتوح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاتها أمس الإثنين، الموافق 6 يناير 2025.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن الخبر المفجع ببيان رسمي قالت فيه:

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة/ منى أبو الفتوح وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرتها الكريمة، داعين الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان."

مسيرة حافلة بالعطاء الفني

منى أبو الفتوح، التي بدأت مشوارها الفني في فترة الثمانينيات، كانت علامة بارزة في السينما والتلفزيون المصريين. تركت بصمتها في أعمال كلاسيكية أحبها الجمهور، مثل "البنات عايزة إيه" و"امرأتان ورجل" وسرعان ما أصبحت واحدة من الأسماء المميزة في الوسط الفني بفضل موهبتها وأدائها الصادق.

ومن أبرز أعمالها التلفزيونية:

يوميات ونيس

البخيل وأنا

فارس بلا جواد

المعتوه



أما في السينما، فقد تألقت في أفلام مثل:

الفرح

فتوات بولاق



تفاعل واسع من الجمهور وزملاء الفن

منذ انتشار الخبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات التعزية والمواساة. وحرص العديد من زملاء الفنانة الراحلة على تقديم النعي عبر حساباتهم الشخصية، مشيدين بإنسانيتها وموهبتها الاستثنائية.

منى أبو الفتوح في ذاكرة الجمهور

لطالما كانت منى أبو الفتوح رمزًا للفنانة المبدعة التي تجمع بين الاحترافية والتواضع. فقد قدمت أدوارًا حُفرت في أذهان المشاهدين، واستطاعت أن تنقل من خلالها قضايا إنسانية واجتماعية بلمسة فنية راقية.

برحيلها، تخسر الساحة الفنية إحدى أيقوناتها التي ساهمت في تشكيل وجدان جيل كامل من عشاق الدراما والسينما المصرية.