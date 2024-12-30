صبغ الشعر الأبيض باللون الدهبي والبني بمكونات طبيعية لتغطية الشيب في ربع ساعة

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الأبيض جزء طبيعي من مراحل تقدم العمر، ولكنه قد يسبب للبعض قلق بشأن المظهر العام، يمكن التخلص من الشعر الأبيض أو تحسين مظهره باستخدام وصفات طبيعية تمنح شعرك ألوان جذابة مثل البني والذهبي دون الحاجة إلى اللجوء للمواد الكيميائية الضارة، في هذا المقال سنقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة لصبغ الشعر الأبيض بالألوان البني والذهبي بطريقة آمنة وفعالة.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض باللون البني

استخدام الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر الأبيض باللون البني أو الذهبي ليس فقط بديل صحي وآمن ولكنه وسيلة فعالة لتحسين مظهر الشعر ومنحه إطلالة طبيعية وأنيقة، جربي إحدى هذه الوصفات واستمتعي بشعر صحي وجميل دون أي قلق من التأثيرات السلبية للصبغات الكيميائية

بوصفة الحناء والقهوة:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء، 2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة، كوب من الماء الدافئ.

امزجي الحناء مع القهوة وأضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

غطي العجينة واتركيها لمدة 3 ساعات لتتخمر.

ضعي الخليط على الشعر بالكامل وركزي على الأماكن البيضاء.

اتركيه لمدة 4-6 ساعات، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

والنتيجة لون بني طبيعي ولمعان واضح للشعر.

صبغ الشعر بوصفة الشاي الأسود

لا تحتوي تلك الوصفات الطبيعية على المواد الكيميائية التي قد تسبب التهيج أو الحساسية، وتحتوي المكونات الطبيعية على مغذيات تعزز من صحة الشعر وتمنحه اللمعان والحيوية،

بينما نتيجة الصبغة بالشاي لون بني خفيف وإخفاء تدريجي للشعر الأبيض:

كوبان من الشاي الأسود القوي، ملعقة كبيرة من ملح البحر.

اغلي الشاي وضيفي الملح.

دعي الخليط يبرد، ثم ضعيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالماء فقط دون استخدام الشامبو.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي

الوصفات الطبيعية تحتاج إلى تكرار الاستخدام للحصول على النتائج المرغوبة، وبجب أن تقللي من استخدام الأدوات الساخنة للحفاظ على لون الشعر وصحته، واستخدمي زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب الشعر بعد الصبغ،

سنوضح الصبغة بوصفة الكركم والبابونج:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، كوب من شاي البابونج المركز.

اخلطي الكركم مع شاي البابونج حتى يتجانس.

وزعي الخليط على الشعر الأبيض باستخدام فرشاة.

اتركيه لمدة 2-3 ساعات ثم اغسليه جيدًا.

والنتيجة لون ذهبي دافئ مع لمعان طبيعي.

وصفة الليمون والعسل

تعد معظم المكونات متوفرة في المنزل أو يسهل الحصول عليها من الأسواق، يجب بأن تجربي الوصفة على جزء صغير من فروة الرأس للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه المكونات،

والنتيجة لون ذهبي ناعم وتألق مذهل: