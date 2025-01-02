نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق كلى لشارع الهرم أمام حركة المرور للقادم من المريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة إنه في ضوء طلب الهيئة القومية للأنفاق لإستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (13 - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع محطة نفق شارع الأهرام).

تنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم باجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور لإتجاه واحد للقادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة لتسليم موقع محطة مترو انفاق (13 - الجيزة ( بمنطقة نصر الدين ) وذلك إبتداء من الساعة 11:55 مساء اليوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 وحتى إنتهاء فترة الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في استكمال السير إتجاه ميدان وكوبرى الجيزة المعدني سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية اتجاه الصعود لأعلى كوبرى العمرانية اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع ربيع الجيزى ثم الدوران والعودة مرة أخرى من اول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزى إتجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولًا إلى كوبرى الجيزة المعدني.

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه شارع الملك فيصل أو كوبرى الملك فيصل سيتم الدوران والعودة مرة اخرى إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة امام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع احمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينًا بشارع احمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

- حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب في إستكمال السير إتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدنى سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع الأهرام اتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة اسفل محور الفريق كمال عامر وإستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع احمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يمينًا وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف وتحسين حاله الطرق والشوارع المرورية البديلة تسهيلًا علي المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.