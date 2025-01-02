نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريب رؤساء وحدات السكان بمحافظة الجيزة لنقل مفاهيم القيم الأخلاقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي أهمية تحسين الخصائص السكانية وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتكاتف جميع المديريات واجهزة المحافظة مع وحدات السكان لتقديم خدمات ملموسة يشعر بها سكان محافظة الجيزة.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير وحدة السكان الخاص بمشروع " قيم وحياة " والذي يهدف إلي التوعية بالقيم الإنسانية والمجتمعية والحياتية وتستهدف المرحلة الحالية منه (السادسة) العاملين بالجهات الحكومية ورفع الوعى القيمي والأخلاقى لهم في اماكن عملهم لتحسين الخدمة.

كما تابع محافظ الجيزة البرامج التدريبية التي نظمتها وحدة السكان بالجيزة بالتعاون مع الجهات المختصة تحت شعار " القيم في مكان العمل " والذي أقيمت بمركز تدريب صحة المرأة بالعمرانية وذلك في إطار بروتوكول التعاون الثلاثى الذى وقعته وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر والذى يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاث لتنفيذ مشروع " قيم وحياة ".

وأشار محافظ الجيزة أن البرنامج التدريبي يهدف إلي تنمية مهارات العاملين بالجهات الحكومية والوحدات المحلية وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف بأن البرنامج التدريبي شهد تدريب رؤساء وحدات السكان علي مستوي الاحياء والمراكز والمدن لتأهيلهم كميسرين ومدربين لنقل مفاهيم القيم الأخلاقية.

جاء ذلك بإشراف من هند عبد الحليم نائب المحافظ وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وعبدالله عتيق رئيس وحدة السكان ومدير مركز معلومات المحافظة والدكتورة أماني الصياد مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة ومنة منصور منسق قيم وحياة بالجيزة.

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