العالم اليوم - وسط تفتيش للمنازل.. توغل إسرائيلي في بلدات جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر وسط تفتيش للمنازل.. توغل إسرائيلي في بلدات جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يناير 2025 02:21 مساءً - توغلت دورية إسرائيلية معززة بدبابات الميركافا وآليات وجرافة، الخميس، في أطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، قام الجنود الإسرائيليون بتفتيش بعض المنازل والأحراج في البلدة، مشيرة إلى تعرض منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف وياطر في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مرتين أطراف بلدة ياطر في جنوب لبنان، بحسب قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله .

وحلّق الطيران الحربي المسير الإسرائيلي على علو منخفض صباح الخميس، في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، كما حلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية في أجواء مدينة صور وقرى القضاء في جنوب لبنان.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.