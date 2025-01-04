العالم اليوم - حلم الدوري يقترب من ليفربول بعد تعثر أرسنال وتشلسي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:23 مساءً - اقترب حلم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 أكثر فأكثر، من نادي ليفربول، بعد تعثر الملاحقين أرسنال وتشلسي في الدوري، مساء السبت.

وتعادل تشلسي على أرض كرستال بالاس بنتيجة 1-1، ومثله بنفس النتيجة، تعادل أرسنال على أرض برايتون، مساء السبت.

وبالرغم من تقدم تشلسي عن طريق نجمه كول بالمر، تعادل بالاس في الشوط الثاني عن طريق الفرنسي جان فيليب ماتيتا.

أما أرسنال، فتقدم كذلك بالشوط الأول عن طريق الشاب إيثان نوانيري، قبل أن يعدل برايتون النتيجة بضربة جزاء للبرازيلي جواو بيدرو، في الشوط الثاني.

وبذلك أصبح ليفربول على بعد 5 نقاط عن أرسنال، مع امتلاكه لقاءين إضافيين، أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وفي حال انتصار ليفربول في اللقاءين، سيبتعد عن أرسنال 11 نقطة كاملة، وعن تشلسي 15 نقطة.

وسيواجه ليفربول ضيفه "المتذبذب" مانشستر يونايتد مساء الأحد، على أن يواجه إيفرتون في وقت لاحق الشهر المقبل، في مباراة تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.