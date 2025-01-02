نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عزاء السيناريست بشير الديك في مسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستقبل اليوم أسرة الكاتب والسيناريست بشير الديك العزاء في الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقد أعلنت ابنة شقيقه عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وقالت:" ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعًا له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ويذكر أن وكانت ابنته صرحت منذ أيام أن والدها يتواجد في العناية المركزة، ولم يطرأ عليه أي تحسن، ومازال على أجهزة التنفس الصناعي فاقدا للوعي، بعد تدهور وظائف الكلى.

ويعتبر رئيس جمعية مؤلفي الدراما، نُقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وقضى عدة أيام في العناية المركزة.

أبرز أعمال بشير الديك:

قدم بشير الديك نحو 50 فيلمًا و13 مسلسلًا، تعاون خلالها مع كبار المخرجين مثل عاطف الطيب ومحمد خان، كانت أعماله دائمًا تمزج بين البعد الإنساني والطرح الاجتماعي، ومن أشهرها: فيلم "الحريف" مع الزعيم عادل إمام، الذي يُعد علامة فارقة في مسيرته، حيث تناول حياة البسطاء في المجتمع.

فيلم "موعد على العشاء"، أحد أبرز التعاونات مع المخرج محمد خان، أعمال درامية مأخوذة عن الواقع، مثل "ضد الحكومة"، الذي ناقش قضايا الفساد.

تميز بشير الديك بجرأته في الطرح وقدرته على تحويل القضايا الاجتماعية والسياسية إلى دراما مثيرة تحمل رسائل عميقة. تعاون مع عمالقة التمثيل مثل نادية الجندي ونبيلة عبيد وأحمد زكي، وكان صديقًا مخلصًا للفنانين الذين عملوا معه، حيث عُرف بذكائه وحرفيته العالية.