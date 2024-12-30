حنان مطاوع تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية ومسلسلها الجديد “حياة أو موت”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في لقاء تلفزيوني مثير، كشفت الفنانة حنان مطاوع عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والفنية. تحدثت عن صفات زوجها التي تحبها والتي لا تحبها، وكشفت عن تجربة مرعبة تعرضت لها عندما تم اختراق حسابها على إنستغرام. كما تحدثت عن مسلسلها الجديد “حياة أو موت” الذي تشارك في بطولته.

التفاصيل الكاملة للقاء:

الصفة التي تزعجها في زوجها: كشفت حنان مطاوع عن أن الصفة الوحيدة التي لا تحبها في زوجها هي عصبيته، على الرغم من حبها الشديد له وبقية صفاته.

تجربة اختراق إنستغرام: روت حنان قصة اختراق حسابها على إنستغرام وكيف شعرت بالخوف والقلق. كما تحدثت عن رسالة المخترق لها وكيف نصحها بتغيير كلمة المرور.

مسلسل “حياة أو موت”: تحدثت حنان عن دورها في المسلسل الجديد وكيف تجسد شخصية طبيبة تتهم بارتكاب جريمة قتل. كما كشفت عن تفاصيل مثيرة عن أحداث المسلسل.

النقاط الرئيسية التي يمكن التركيز عليها في المقال:

الحياة الشخصية لحنان مطاوع: يمكن التركيز على علاقتها بزوجها وكيف تتعامل مع الاختلافات في الشخصيات.

الأمن السيبراني: يمكن تسليط الضوء على أهمية حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب الوقوع ضحية للاختراق.

المسيرة الفنية لحنان مطاوع: يمكن تقديم نبذة مختصرة عن أبرز أعمال حنان مطاوع ونجاحاتها الفنية.

مسلسل “حياة أو موت”: يمكن تقديم ملخص عن قصة المسلسل والشخصيات المشاركة فيه.