وصفات طبيعية لترطيب اليدين في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 12:56 صباحاً - في فصل الشتاء، تتعرض اليدين للجفاف والتشققات بسبب الطقس البارد والهواء الجاف. لحماية يديكِ والحفاظ على نعومتها، يمكنكِ استخدام العديد من الوصفات الطبيعية التي تمنحها الترطيب اللازم. إليكِ بعض الوصفات الطبيعية لترطيب اليدين في الشتاء:

زيت الزيتون والعسل

الفوائد: زيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة بعمق، بينما العسل يعمل كمضاد للبكتيريا ويساعد في الحفاظ على الرطوبة.

طريقة التحضير: امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من العسل. دلكي يديكِ بالمزيج لمدة 5-10 دقائق، ثم اتركيه على يديكِ لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند والجلسرين

الفوائد: زيت جوز الهند يحتوي على خصائص ترطيب فعالة، بينما الجلسرين يساعد في جذب الرطوبة إلى البشرة.

طريقة التحضير: امزجي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من الجلسرين. دلكي يديكِ بهذا المزيج قبل النوم، وارتدي قفازات قطنية للمساعدة في امتصاص المكونات بشكل أفضل خلال الليل.

الأفوكادو والعسل

الفوائد: الأفوكادو يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تغذي البشرة، بينما العسل يحبس الرطوبة في الجلد.

طريقة التحضير: اهرسي نصف حبة أفوكادو واخلطيها مع ملعقة صغيرة من العسل. ضعي الخليط على يديكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

زيت اللوز الحلو وبياض البيض

الفوائد: زيت اللوز الحلو غني بالفيتامين E الذي يعزز ترطيب البشرة، بينما بياض البيض يعمل على تجديد خلايا الجلد.

طريقة التحضير: امزجي ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع بياض بيضة واحدة. ضعي المزيج على يديكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

الزبادي والشوفان

الفوائد: الزبادي يرطب البشرة بعمق ويعزز مرونتها، بينما الشوفان يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.

طريقة التحضير: امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان. دلكي يديكِ بهذا المزيج لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه على يديكِ لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

الزبدة والموز

الفوائد: الزبدة تعمل على تغذية وترطيب البشرة، بينما الموز يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تجدد خلايا البشرة.

طريقة التحضير: اهرسي نصف موزة وامزجيها مع ملعقة صغيرة من الزبدة. ضعي الخليط على يديكِ لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

زيت جوجوبا و فيتامين E

الفوائد: زيت الجوجوبا يشبه الزيوت الطبيعية للبشرة، مما يجعله مثاليًا لترطيبها، بينما فيتامين E يعزز الشفاء والتجدد الخلوي.

طريقة التحضير: امزجي ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا مع كبسولة من فيتامين E (يمكن فتح الكبسولة) ودلكي يديكِ بهذا المزيج يوميًا قبل النوم.

الزيوت الأساسية (مثل زيت اللافندر وزيت الورد)

الفوائد: الزيوت الأساسية مثل اللافندر والورد تحتوي على خصائص مرطبة وتهدئ الجلد الجاف.

طريقة التحضير: أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو جوز الهند. دلكي يديكِ بهذا المزيج للحصول على ترطيب يدوم طويلًا.

التوت والزبادي

الفوائد: التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي قد تضر بالبشرة، بينما الزبادي يساعد في ترطيب البشرة.

طريقة التحضير: امزجي نصف كوب من التوت الطازج مع ملعقة كبيرة من الزبادي. ضعي الخليط على يديكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

جل الصبار (الألوفيرا) والعسل

الفوائد: الصبار يحتوي على خصائص ترطيب وشفاء ممتازة، والعسل يساعد في تجديد البشرة.

طريقة التحضير: استخدمي جل الألوفيرا الطازج من نبتة الصبار وامزجيه مع ملعقة صغيرة من العسل. ضعي الخليط على يديكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.

نصائح إضافية:

ترطيب اليدين بانتظام: حافظي على ترطيب يديكِ بشكل مستمر طوال اليوم باستخدام مرطب طبيعي خفيف.

استخدام القفازات: ارتداء قفازات قطنية بعد تطبيق أي من هذه الوصفات يساعد على تعزيز امتصاص المكونات ويمنح يديكِ ترطيبًا طويل الأمد.

الحفاظ على ترطيب الجسم: لا تنسي شرب الماء بكميات كافية خلال اليوم لأن الترطيب الداخلي للجسم يؤثر بشكل مباشر على صحة بشرتك.

باتباع هذه الوصفات الطبيعية، يمكنكِ الحفاظ على يديكِ ناعمة ورطبة حتى في أشد أيام الشتاء برودة.