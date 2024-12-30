خدعة “الماء المتجمد” تكلف شابة صينية حروقاً بالغة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في محاولة لتكرار خدعة شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم رمي الماء الساخن في الهواء في جو شديد البرودة لتجمده، تعرضت شابة صينية لحروق من الدرجة الثانية في رأسها. على الرغم من أن هذه التجربة تبدو مثيرة للاهتمام، إلا أنها تحمل مخاطر كبيرة.

تفاصيل الحادثة:

سافرت الشابة الصينية إلى منطقة شديدة البرودة في الصين، وحاولت تنفيذ الخدعة نفسها. ولكن بدلاً من أن يتجمد الماء، سقطت بعض القطرات الساخنة على رأسها مما تسبب في حروق بالغة.

أسباب حدوث الحادثة:

عدم فهم طبيعة التجربة: الكثير من الأشخاص لا يفهمون الظروف المناخية الدقيقة التي يجب توفرها لنجاح هذه التجربة، وكذلك الكمية المناسبة من الماء ودرجة حرارته.

التسرع والرغبة في تحقيق الشهرة: الدافع وراء القيام بمثل هذه التحديات هو غالباً الرغبة في الحصول على الإعجاب والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نصائح هامة:

تجنب تقليد التحديات الخطيرة: قبل القيام بأي تحدٍ جديد، يجب التأكد من سلامته وعدم وجود أي مخاطر محتملة.

الوعي بمخاطر الحروق: الماء الساخن حتى في الأجواء الباردة يمكن أن يسبب حروقاً شديدة.

التحقق من المعلومات: قبل القيام بأي تجربة، يجب التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها والبحث عن مصادر موثوقة.

هذا وتحذير جميع الأشخاص من محاولة تكرار هذه التجربة الخطيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة. يجب علينا جميعاً أن نكون حذرين عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء التحديات التي قد تعرض حياتنا للخطر.