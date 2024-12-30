هل يعود الزعيم؟ رامي إمام يكشف عن حقيقة عودة عادل إمام للتمثيل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أشعل المخرج رامي إمام الجدل مجددًا حول عودة والده الفنان الكبير عادل إمام إلى الساحة الفنية. جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، حيث كشف رامي عن شروط والده للعودة للتمثيل، مؤكدًا أن الزعيم مشتاق للجمهور وشغوف بتقديم عمل فني مميز.

شروط عودة الزعيم

أكد رامي إمام أن والديه لن يعود للتمثيل إلا إذا وجد سيناريو قوي ومختلف عما قدمه من قبل. وأوضح أن الزعيم يبحث عن عمل فني يضيف إليه ويحافظ على مكانته الفنية.

حالة عادل إمام الصحية

طمأن رامي الجمهور على صحة والده، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويستمتع بوقته مع عائلته. وأكد أن الشائعات التي ترددت حول مرضه عارية عن الصحة، وأن العائلة اعتادت على مثل هذه الشائعات.

رغبة الجمهور في عودة الزعيم

لا يزال الجمهور العربي يتوق لرؤية الزعيم عادل إمام على الشاشة مرة أخرى. ويعتبر الكثيرون أن عودته ستكون بمثابة عودة للأيام الخوالي وعلامة فارقة في عالم الدراما والسينما.