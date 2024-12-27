الوان شعر تريندي لشتاء 2025

شتاء 2025 بيقدم لنا مجموعة الوان شعر عصرية وحيوية ، وفيها الوان لكل الوان البشرة من اول السمراوات للشقراوات ، فلو بتفكري في تغيير اللوك بتاعك ، النهاردة في المقال بتاعنا هنشارك معاكم الوان الشعر التريندي للسنة دي.

1- لونIcy Platinum Blonde:

اللون ده مناسب لدرجات البشرة الفاتحة والمتوسطة ، ومش مناسب لدرجات لون البشرة الدافية او الزيتونية.

الوان شعر تريندي للشتا.1

2- لونRich Chocolate Brown:

من انسب الالوان للبشرة السمرا ، وكمان مناسب لكل الوان البشرة.

الوان شعر تريندي للشتا.2

3- لونDeep Burgundy Red:

اللون مزيج من اللون الاحمر الغامق مع درجات اللون البنفسجي الغامق ، وهو مثالي للبشرة السمرا ، ودرجات البشرة المتوسطة للداكنة.

الوان شعر تريندي للشتا.3 الوان شعر تريندي للشتا.3-1

4- لون Frosted Ash Blonde:

اللون الاشقر الرمادي الفاتح هو مزيج من اللون الاشقر البارد مع درجات لون جليدية ، واللون مثالي للشقراوات اللي شعرهم الاصلي بني فاتح ، هو مناسب بشكل خاص لدرجات البشرة الباردة ، ومش مناسب لدرجات البشرة الدافية.

الوان شعر تريندي للشتا.4 الوان شعر تريندي للشتا.4-1

5- لونSmoky Silver With Dark Roots:

السنة دي اللون الفضي الدخاني مع الجذور الغامقة من الالوان العصرية التريندي ، ومثالي للي بيحبوا اللوك الجريء ، وهو مناسب بشكل خاص لدرجات البشرة الباردة ، على الرغم انه ممكن يناسب درجات البشرة الدافية شوية مع المكياج المناسب.

الوان شعر تريندي للشتا.5

6- لونDark Espresso Brunette:

يعتبر من الالوان الكلاسيكية لفصل الشتا ، ومناسب للبشرة السمرا ، ودرجات البشرة المتوسطة للداكنة.

الوان شعر تريندي للشتا.6

7- لونCaramel Balayage:

اللون مناسب لدرجات البشرة الدافية للمحايدة.

الوان شعر تريندي للشتا.7

8- لونSoft Lavender Highlights:

لو عايزة لمسة لون خفيفة ، خصلات الشعر الفاتحة الناعمة هتكون مناسبة ليكي ، واللون مناسب للبشرة السمرا والفاتحة.

الوان شعر تريندي للشتا.8 الوان شعر تريندي للشتا.8-1

9- لونWarm Honey Blonde:

اللون الاشقر العسلي هو مزيج من درجات اللون الدهبي الناعمة مع لمسة دافية ، واللون مناسب لدرجات البشرة الدافية والمحايدة.

الوان شعر تريندي للشتا.9

10- لونCinnamon Brown With Copper Accents:

اللون البني القرفة مع لمسة نحاسية هو لون غني مناسب للبشرة السمرا.

الوان شعر تريندي للشتا.10

11- لونJet Black With Glossy Finish:

اللون الاسود الكثيف مناسب للون البشرة المتوسطة للداكنة.

الوان شعر تريندي للشتا.11

12- لونChestnut Brown With Subtle Highlights:

اللون عبارة عن مزيج بني كستنائي مع خصلات ناعمة ، ومناسب للبشرة الفاتحة للمتوسطة.

الوان شعر تريندي للشتا.12 الوان شعر تريندي للشتا.12-1

13- لونGolden Bronze With Soft Lowlights:

اللون البرونزي الدهبي مع خصلات ناعمة من الالوان المناسبة للشتا ، ومناسب للبشرة الدافية للمحايدة.

الوان شعر تريندي للشتا.13

14- لونMahogany Red With Auburn Undertones:

اللون الاحمر الماهوجني مع تدرجات اللون البني المحمر من الالوان المثالية للشتا ، مناسب لدرجات البشرة المتوسطة للداكنة.

الوان شعر تريندي للشتا.14-1 الوان شعر تريندي للشتا.14

15- لونMushroom Brown Ombre:

اللون مناسب للبشرة السمرا.

الوان شعر تريندي للشتا.15

16- لونWarm Chestnut With Caramel Lowlights:

لون الكستناء الدافي مع خصلات شعر لولايت كراميل مزيج مثالي لموسم الشتا ، مناسب للبشرة السمرا ، ولدرجات البشرة المتوسطة.

الوان شعر تريندي للشتا.16 الوان شعر تريندي للشتا.16-1

17- لونAsh Brown with Smoky Undertones:

اللون البني الرمادي مع نغمات دخانية اختيار ممتاز لفصل الشتا ، وهو بيجمع بين درجات اللون البني الهادية مع لمسات خفيفة من اللون الرمادي ، مناسب لدرجات البشرة الباردة.

الوان شعر تريندي للشتا.17-1 الوان شعر تريندي للشتا.17

18- لونPearl Blonde With Platinum Highlights:

اللون الاشقر اللؤلؤي مع خصلات بلاتينية مثالي لفصل الشتا ، مناسب لاصحاب البشرة الفاتحة للمتوسطة.

الوان شعر تريندي للشتا.18

19- لونSable Brown With Blue Undertones:

اللون البني الفاتح مع لمسة خفيفة من اللون الازرق هو اختيار جريء لموسم الشتا ، مثالي لدرجات البشرة المتوسطة للداكنة.

الوان شعر تريندي للشتا.19

20- لونCopper Red With Fiery Hues:

اللون الاحمر النحاسي المكثف مع لمسات من اللون الاحمر الناري ، مناسب لدرجات البشرة المتوسطة للدافية.

الوان شعر تريندي للشتا.20-1 الوان شعر تريندي للشتا.20

21- لونMocha Brown With Cool Tones:

اللون البني الموكا مع درجات الالوان الباردة من الالوان الغنية لفصل الشتا ، وبيوفرلك التوازن بين اللون البني الغامق والدرجات الباردة ، مناسب لكل الوان البشرة.

الوان شعر تريندي للشتا.21 الوان شعر تريندي للشتا.21-1

22- لونFrosted Lilac With Gray Highlights:

للون جريء اختاري درجات الباستيل ، وهو مناسب لدرجات البشرة الباردة.

الوان شعر تريندي للشتا.22 الوان شعر تريندي للشتا.22-1

23- لونDark Brown With Warm Golden Shine:

اللون البني الغامق مع لمسة دهبي مناسب للبشرة السمرا ، ومناسب كمان لمعظم الوان البشرة.

الوان شعر تريندي للشتا.23 الوان شعر تريندي للشتا.23-1

24- لونRose Gold With Soft Pink Undertones:

اللون الدهبي الدافي مع لمسات من اللون الوردي الناعم للوك مميز في الشتا ، مناسب لدرجات البشرة الفاتحة للمتوسطة.

الوان شعر تريندي للشتا.24

25- لونSteel Gray With Silver Babylights:

اللون الرمادي الفولاذي مع خصلات فضي مثالي لموسم الشتا ، ومناسب لدرجات البشرة الباردة.

الوان شعر تريندي للشتا.25

26- لونDeep Auburn With Chocolate Balayage:

اللون البني الغامق مع خصلات باللون الشوكولاتة ، مثالي لدرجات البشرة المتوسطة للداكنة.

الوان شعر تريندي للشتا.26

27- لونSun-Kissed Brunette With Subtle Glow:

اللون البني المايل للسواد مثالي لفصل الشتا ، مناسب لدرجات البشرة الدافية للمحايدة.