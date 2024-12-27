الوان شعر تريندي لشتاء 2025

شتاء 2025 بيقدم لنا مجموعة الوان شعر عصرية وحيوية ، وفيها الوان لكل الوان البشرة من اول السمراوات للشقراوات ، فلو بتفكري في تغيير اللوك بتاعك ، النهاردة في المقال بتاعنا هنشارك معاكم الوان الشعر التريندي للسنة دي.
1- لونIcy Platinum Blonde:
اللون ده مناسب لدرجات البشرة الفاتحة والمتوسطة ، ومش مناسب لدرجات لون البشرة الدافية او الزيتونية.
2- لونRich Chocolate Brown:
من انسب الالوان للبشرة السمرا ، وكمان مناسب لكل الوان البشرة.
3- لونDeep Burgundy Red:
اللون مزيج من اللون الاحمر الغامق مع درجات اللون البنفسجي الغامق ، وهو مثالي للبشرة السمرا ، ودرجات البشرة المتوسطة للداكنة.
4- لون Frosted Ash Blonde:
اللون الاشقر الرمادي الفاتح هو مزيج من اللون الاشقر البارد مع درجات لون جليدية ، واللون مثالي للشقراوات اللي شعرهم الاصلي بني فاتح ، هو مناسب بشكل خاص لدرجات البشرة الباردة ، ومش مناسب لدرجات البشرة الدافية.
5- لونSmoky Silver With Dark Roots:
السنة دي اللون الفضي الدخاني مع الجذور الغامقة من الالوان العصرية التريندي ، ومثالي للي بيحبوا اللوك الجريء ، وهو مناسب بشكل خاص لدرجات البشرة الباردة ، على الرغم انه ممكن يناسب درجات البشرة الدافية شوية مع المكياج المناسب.
6- لونDark Espresso Brunette:
يعتبر من الالوان الكلاسيكية لفصل الشتا ، ومناسب للبشرة السمرا ، ودرجات البشرة المتوسطة للداكنة.
7- لونCaramel Balayage:
اللون مناسب لدرجات البشرة الدافية للمحايدة.
8- لونSoft Lavender Highlights:
لو عايزة لمسة لون خفيفة ، خصلات الشعر الفاتحة الناعمة هتكون مناسبة ليكي ، واللون مناسب للبشرة السمرا والفاتحة.
9- لونWarm Honey Blonde:
اللون الاشقر العسلي هو مزيج من درجات اللون الدهبي الناعمة مع لمسة دافية ، واللون مناسب لدرجات البشرة الدافية والمحايدة.
10- لونCinnamon Brown With Copper Accents:
اللون البني القرفة مع لمسة نحاسية هو لون غني مناسب للبشرة السمرا.
11- لونJet Black With Glossy Finish:
اللون الاسود الكثيف مناسب للون البشرة المتوسطة للداكنة.
12- لونChestnut Brown With Subtle Highlights:
اللون عبارة عن مزيج بني كستنائي مع خصلات ناعمة ، ومناسب للبشرة الفاتحة للمتوسطة.
13- لونGolden Bronze With Soft Lowlights:
اللون البرونزي الدهبي مع خصلات ناعمة من الالوان المناسبة للشتا ، ومناسب للبشرة الدافية للمحايدة.
14- لونMahogany Red With Auburn Undertones:
اللون الاحمر الماهوجني مع تدرجات اللون البني المحمر من الالوان المثالية للشتا ، مناسب لدرجات البشرة المتوسطة للداكنة.
15- لونMushroom Brown Ombre:
اللون مناسب للبشرة السمرا.
16- لونWarm Chestnut With Caramel Lowlights:
لون الكستناء الدافي مع خصلات شعر لولايت كراميل مزيج مثالي لموسم الشتا ، مناسب للبشرة السمرا ، ولدرجات البشرة المتوسطة.
17- لونAsh Brown with Smoky Undertones:
اللون البني الرمادي مع نغمات دخانية اختيار ممتاز لفصل الشتا ، وهو بيجمع بين درجات اللون البني الهادية مع لمسات خفيفة من اللون الرمادي ، مناسب لدرجات البشرة الباردة.
18- لونPearl Blonde With Platinum Highlights:
اللون الاشقر اللؤلؤي مع خصلات بلاتينية مثالي لفصل الشتا ، مناسب لاصحاب البشرة الفاتحة للمتوسطة.
19- لونSable Brown With Blue Undertones:
اللون البني الفاتح مع لمسة خفيفة من اللون الازرق هو اختيار جريء لموسم الشتا ، مثالي لدرجات البشرة المتوسطة للداكنة.
20- لونCopper Red With Fiery Hues:
اللون الاحمر النحاسي المكثف مع لمسات من اللون الاحمر الناري ، مناسب لدرجات البشرة المتوسطة للدافية.
21- لونMocha Brown With Cool Tones:
اللون البني الموكا مع درجات الالوان الباردة من الالوان الغنية لفصل الشتا ، وبيوفرلك التوازن بين اللون البني الغامق والدرجات الباردة ، مناسب لكل الوان البشرة.
22- لونFrosted Lilac With Gray Highlights:
للون جريء اختاري درجات الباستيل ، وهو مناسب لدرجات البشرة الباردة.
23- لونDark Brown With Warm Golden Shine:
اللون البني الغامق مع لمسة دهبي مناسب للبشرة السمرا ، ومناسب كمان لمعظم الوان البشرة.
24- لونRose Gold With Soft Pink Undertones:
اللون الدهبي الدافي مع لمسات من اللون الوردي الناعم للوك مميز في الشتا ، مناسب لدرجات البشرة الفاتحة للمتوسطة.
25- لونSteel Gray With Silver Babylights:
اللون الرمادي الفولاذي مع خصلات فضي مثالي لموسم الشتا ، ومناسب لدرجات البشرة الباردة.
26- لونDeep Auburn With Chocolate Balayage:
اللون البني الغامق مع خصلات باللون الشوكولاتة ، مثالي لدرجات البشرة المتوسطة للداكنة.
27- لونSun-Kissed Brunette With Subtle Glow:
اللون البني المايل للسواد مثالي لفصل الشتا ، مناسب لدرجات البشرة الدافية للمحايدة.
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