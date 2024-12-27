العالم اليوم - ارتفاع وتيرة تباطؤ قطاع التصنيع في النمسا بنهاية 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:24 مساءً - تباطأ قطاع التصنيع في النمسا بشكل كبير في نهاية العام 2024، مع تسارع وتيرة التراجعات في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهرت نتائج مسح أجرته شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك "يونيكريدت" النمساوي قد تراجع إلى 43.3 في ديسمبر، من 44.5 في نوفمبر.

وتشير النتيجة الأقل من 50 إلى الانكماش.

وتراجعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، في ديسمبر، بسبب نقص الرغبة في الاستثمار والتأخر في اتخاذ القرار وإفلاس العملاء.

وبالتالي، خفض المصنعون مستويات الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، خفض منتجو السلع مستويات المخزون ردا على تراجع الطلب الاستهلاكي وانخفاض احتياجات الإنتاج.