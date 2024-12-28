الداخلية تنفي مزاعم إنتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إدعاء أحد الأشخاص بإنتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.

وأكد المصدر أنه لم يتم رصد أية بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص فى ذات الشأن ، وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذى قام بإختلاق الواقعة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.