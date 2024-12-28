مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن نانت الفرنسي بعد تغيير وكيل أعماله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم، السبت، أن الدولي المصري مصطفى محمد اقترب من رحيله عن نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط مصطفي محمد بإمكانية الرحيل عن صفوف نانت فى فترة الانتقالات الشتوية، بعدما خرج من حسابات أنطوان كومباريه المدير الفني للفريق الكناري.

وأكدت شبكة "لايف فوت" الفرنسية أن مصطفى محمد قام قبل أسابيع قليلة بتغيير وكيل أعماله من أجل تعزيز فرصه فى الانتقال إلى نادٍ آخر.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن هذه الخطوة بدأت تجنى ثمارها، حيث أبدت عدة أندية اهتمامًا كبيرًا باللاعب المصري، كما يُقال إن هُناك أندية إنجليزية تراقب اللاعب عن قرب.

ويضع الأهلي المصري النجم مصطفى محمد ضمن اهتماماته لتدعيم صفوفه في كأس العالم للأندية 2025.

كما بدأ نادي باناثينايكوس اليوناني اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب، خاصة أن المدرب الحالي للفريق هو البرتغالي روي فيتوريا، الذي كان يشرف على منتخب مصر سابقا ويعرف مصطفى جيدًا.

ويعتبر مصطفى محمد، مهاجم نانت المصري البالغ من العمر 27 عامًا، معروف جدًا لروي فيتوريا، حيث كان الاختيار الرئيسي للمدرب البرتغالي خلال فترة تدريبه لمنتخب مصر، وان اللاعب كان أساسيا في 16 مباراة من اصل 18 قاد فيها فيتوريا منتخب مصر ، بينما لم يشارك في مباراتين وديتين فقط.