5 خطوات في روتينك الصباحي للحصول على بشرة متوهجة ونضرة بسهولة

في معتقد او فكرة ان كل ما استخدمنا منتجات اكتر هيبقى مفيد لبشرتنا بشكل اكبر ، ولكن الحقيقة ان العناية بالبشرة بتعتمد بطريقة بسيطة على استخدام عدد اقل من المنتجات اللي بتحقق اقصى قدر من الفوايد ، والطريقة دي مش بتوفر الوقت والفلوس بس ، ولكن كمان بتقلل من خطر تهيج البشرة بسبب الافراط في استخدام منتجات كتير على بشرتك ، من خلال التركيز على الخطوات الاساسية ، والمكونات المفيدة ، اللي هتحافظ على صحة ونضارة بشرتك بسهولة ، والنهاردة هنشارك معاكم 5 خطوات في روتينك الصباحي لتحقيق ده.

1- تنضيف لطيف للبشرة من غير ماية:

ابدأي يومك باستخدام غسول لطيف لازالة اي شوائب او زيوت زيادة اتراكمت على البشرة طول الليل ، دوري على غسول بيحتوي على مكونات طبيعية زي البابونج او الصبار ، اللي بيساعد على تهدئة البشرة وترطيبها من غير ما يجردها من حاجز الرطوبة الطبيعي.

وواحدة من مدونات الجمال بتقترح استخدام الطريقة الفرنسية للعناية بالبشرة ، واللي بتتلخص في الاساس في عدم الافراط في التنضيف ، وان تخطي غسل الوش الصبح بيساعد في الحفاظ على نعومة البشرة وتوازنها ، والطريقة دي بتتبعها الممثلة "سلمى حايك" وبتقول ان هي سبب نضارة وشباب بشرتها ، وبدل استخدام الغسول بدأت في استخدام ماء ميسيلار كل يوم الصبح ، وده ادى لتجديد بشرتها بشكل فعال من غير ما تجردها من زيوتها الطبيعية.

خطوات في روتينك الصباحي للعناية بالبشرة.1

2- تونر لموازنة درجة الحموضة:

التونر والايسنس يعتبروا من المكونات الاساسية لاي روتين للعناية بالبشرة في كوريا ، التونر متصمم لموازنة مستويات الاس الهيدروجيني للبشرة ، والايسنس بيوفر الترطيب للبشرة ، والمنتجين مع بعض بيساعدوا على تعزيز قدرة البشرة على امتصاص علاجات العناية بالبشرة اللي هتتحط بعدهم ، وده هيأدي لبشرة مشرقة وممتلئة.

- التونر المرطب: بيساعد على الحفاظ على توازن رطوبة البشرة من غير ازالة الزيوت الطبيعية ، دوري في التونر على مكونات زي حمض الهيالورونيك او الجليسرين للحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة طول اليوم.

من خلال دمج الخطوة دي في روتينك اليومي ، هتحافظي على بشرتك مشرقة وصحية بسهولة.

- تونر التقشير: خبراء العناية بالبشرة بينصحوا باستخدام تونر تقشير لنوع بشرتك للحصول على نتايج مثالية ، بالنسبة للاشخاص اللي بشرتهم دهنية ، بيوصى باستخدام تونر التقشير من 1 – 3 مرات في الاسبوع للمساعدة في التحكم في الزيوت الزيادة ومنع ظهور البثور ، اما اصحاب البشرة العادية يستخدموا التونر ده 1 – 2 مرة في الاسبوع للحفاظ على بشرة متوازنة ، اما لو بشرتك جافة او حساسة الافضل استخدام تونر التقشير مرة واحدة في الاسبوع او كل اسبوعين لتجنب التهيج والحفاظ على حاجز الرطوبة الطبيعي لبشرتك.

خطوات في روتينك الصباحي للعناية بالبشرة.2

3- سيروم صباحي بمضادات الاكسدة:

فيتامين سي يعتبر من افضل مكونات تفتيح البشرة ومضادات الاكسدة ، عشان كده خلي من اولوياتك انك تدخلي فيتامين سي في روتين العناية بالبشرة الصباحي ، وعشان تكملي تركيز الترطيب استخدمي كمان سيروم حمض الهيالورونيك ، كل يوم الصبح بدلي ما بين سيروم فيتامين سي وسيروم حمض الهيالورونيك لضمان الحفاظ على بشرتك مشرقة ورطبة.

خطوات في روتينك الصباحي للعناية بالبشرة.3

4- مرطب لتثبيت الخطوات اللي فاتت:

لو مافيش قدامك اختيارات غير منتج واحد تعتمدي عليه لبشرتك فاكيد هيكون هو المرطب ، المنتج ده مافيش غنى عنه مش بس للترطيب ، ولكن كمان بيحسن ملمس البشرة وبيقلل ظهور التجاعيد ، من خلال حبس الرطوبة بشكل فعال ، مرطب الوش بيقفل على كل العناصر المغذية من الخطوات السابقة زي التونر والسيروم ، ده مش بس بيزود من فعالية روتين العناية بالبشرة كله ولكن كمان بيحافظ عى بشرتك مشرقة وصحية ، حتى في اكتر البيئات الصعبة.

خطوات في روتينك الصباحي للعناية بالبشرة.4

5- استخدمي عامل حماية من الشمس لا يقل عن 50SPF:

واقي الشمس بعامل حماية بحد ادني 50 SPF يعتبر من المتطلبات الاساسية في روتين العناية بالبشرة ، اختاري تركيبة كريمية مش بتسيب اثر ابيض على البشرة ، وبيتم امتصاصه بسهولة ومناسب تحت المكياج.