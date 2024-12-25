انت الأن تتابع خبر مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أحيانا نحتاج لتناول مشروب يعطينا طاقة ويكون مشروب صحي للجسم. لذا سنقوم بعمل مشروب الشوفان بالرموز والقهوة.
طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز
- ويعد الشوفان من الحبوب الكاملة التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى خلوه من الجلوتين.
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- ويمكن تحضير طريقة مشروب الشوفان بالموز والقهوة للطاقة، وهذا المشروب مثالي لبداية يوم مليء بالنشاط والطاقة، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي”.
مكونات طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز:
- 1 موزة ناضجة
- 1/2 كوب شوفان
- 1 كوب حليب (عادي أو نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان)
- 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو كوب صغير من الإسبريسو
- 1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب للتحلية (اختياري)
- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة (لإضافة نكهة مميزة)
- مكعبات ثلج (اختياري إذا كنت تفضل المشروب باردًا)
طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز:
- ـ لتحضير المكونات: ضعي الموز، الشوفان، الحليب، والقهوة في الخلاط.
- أضيفي العسل والقرفة.
- ـ الخلط: اخلطي المكونات جيدًا في الخلاط حتى يصبح القوام ناعمًا ومتماسكًا.
- ـ التقديم: اسكب المشروب في كوب، وأضف مكعبات الثلج إذا كنت تفضله باردًا.
- ـ يمكنك تزيينه برشة قرفة أو قطع صغيرة من الموز.
فوائد مشروب الشوفان
- ـ الشوفان: يمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي ويشعرك بالشبع.
- ـ الموز: مصدر سريع للطاقة بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية.
- ـ القهوة: تعزز التركيز والنشاط.
- ـ الحليب: يضيف قيمة غذائية وبروتين.