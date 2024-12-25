مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح

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رياض - احمد صلاح - أحيانا نحتاج لتناول مشروب يعطينا طاقة ويكون مشروب صحي للجسم. لذا سنقوم بعمل مشروب الشوفان بالرموز والقهوة.

طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز

ويعد الشوفان من الحبوب الكاملة التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى خلوه من الجلوتين.

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ويمكن تحضير طريقة مشروب الشوفان بالموز والقهوة للطاقة، وهذا المشروب مثالي لبداية يوم مليء بالنشاط والطاقة، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي”.

مكونات طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز:

1 موزة ناضجة

1/2 كوب شوفان

1 كوب حليب (عادي أو نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان)

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو كوب صغير من الإسبريسو

1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب للتحلية (اختياري)

1/4 ملعقة صغيرة قرفة (لإضافة نكهة مميزة)

مكعبات ثلج (اختياري إذا كنت تفضل المشروب باردًا)

طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز:

ـ لتحضير المكونات: ضعي الموز، الشوفان، الحليب، والقهوة في الخلاط.

أضيفي العسل والقرفة.

ـ الخلط: اخلطي المكونات جيدًا في الخلاط حتى يصبح القوام ناعمًا ومتماسكًا.

ـ التقديم: اسكب المشروب في كوب، وأضف مكعبات الثلج إذا كنت تفضله باردًا.

ـ يمكنك تزيينه برشة قرفة أو قطع صغيرة من الموز.

فوائد مشروب الشوفان