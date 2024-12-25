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مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح

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رياض - احمد صلاح - أحيانا نحتاج لتناول مشروب يعطينا طاقة ويكون مشروب صحي للجسم. لذا سنقوم بعمل مشروب الشوفان بالرموز والقهوة.

طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز

  • ويعد الشوفان من الحبوب الكاملة التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى خلوه من الجلوتين.
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  • ويمكن تحضير طريقة مشروب الشوفان بالموز والقهوة للطاقة، وهذا المشروب مثالي لبداية يوم مليء بالنشاط والطاقة، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي”.

مكونات طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز:

  • 1 موزة ناضجة
  • 1/2 كوب شوفان
  • 1 كوب حليب (عادي أو نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان)
  • 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو كوب صغير من الإسبريسو
  • 1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب للتحلية (اختياري)
  • 1/4 ملعقة صغيرة قرفة (لإضافة نكهة مميزة)
  • مكعبات ثلج (اختياري إذا كنت تفضل المشروب باردًا)

طريقة عمل مشروب الشوفان بالموز: 

  • ـ لتحضير المكونات: ضعي الموز، الشوفان، الحليب، والقهوة في الخلاط.
  • أضيفي العسل والقرفة.
  • ـ الخلط: اخلطي المكونات جيدًا في الخلاط حتى يصبح القوام ناعمًا ومتماسكًا.
  • ـ التقديم: اسكب المشروب في كوب، وأضف مكعبات الثلج إذا كنت تفضله باردًا.
  • ـ يمكنك تزيينه برشة قرفة أو قطع صغيرة من الموز.

فوائد مشروب الشوفان 

  • ـ الشوفان: يمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي ويشعرك بالشبع.
  • ـ الموز: مصدر سريع للطاقة بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية.
  • ـ القهوة: تعزز التركيز والنشاط.
  • ـ الحليب: يضيف قيمة غذائية وبروتين.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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