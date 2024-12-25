العالم اليوم - ليبيا.. إنتاج النفط في 2024 يتجاوز 1.4 مليون برميل يوميا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن متوسط إنتاج النفط الخام لهذا العام تجاوز المعدل المستهدف، ليبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، إن المؤسسة تعتزم الإعلان عن جولة جديدة لعطاءات استكشاف النفط والغاز قبل نهاية العام.

ومن المقرر أن تكون هذه أول جولة عطاءات للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بنظام الرئيس معمر القذافي.

وأضاف بن قدارة أن إنتاج المؤسسة من النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا تشمل المكثفات.

وكشفت المؤسسة في بيان لاحق أن هذه هي أعلى قراءة سجلتها مؤشرات الإنتاج المحلي منذ 2013.

وخلال العام الجاري، تعرض إنتاج ليبيا من النفط لاضطرابات متكررة، شملت إعلان القوة القاهرة لأكثر من مرة.