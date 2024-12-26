انت الأن تتابع خبر ازاي كانت غايبه عننا .. استشاري تغذية يحذر انتبه منها ..لاتشترى علبة الجبنة المكتوب عليها هذه الكلمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يخلو جميع البيوت الأطعمة السريعه في التحضير شان المعلبات ومن بينها التونه والجبن ونجد إنها محببة للجميع هذا طبعا بخلاف أن الجبن و المعلبة يتم إدخالها في عمل العديد من الوصفات مثل المعجنات والقرص وغيرها من المخبوزات، ولكن ليست كل أنواع الجبنه التي تباع في السوبر ماركت جديره بالثقه إلى أن نقوم بشرائها بدون أي خوف وهناك أنواع معينة من الجبن في الأسواق قد تم التحذير منها لأنها تسبب للإنسان أمراض خطيرة تابعونا للتفاصيل.

تحذير من هذا النوع من الجبنة المعلبة

في هذا السياق قد قال الأستاذ الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية وكان هذا عبر مكالمة هاتفية لهم على أحد البرامج بالقنوات الفضائية أن هناك بعض علب الجبنه التي مدون عليها عبارة لابد وأن ننتبه اليها جميعا لأن تلك الجبن هي ليست طعام بالكوارث صحية يمكن أن نقوم بتناولها، وأكمل حديثه قائلا الجبن التي يكون مكتوب عليها عبارة نباتي الدهن تلك الجبن تسبب للإنسان عدة مشاكل خطيرة وتؤثر وبشكل سلبي على الأطفال التي تعاني من مرض التوحد.

ما أضرار الجبنة المعلبة