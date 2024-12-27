نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، زيارة تفقدية لموقع فرع جامعة الإسكندرية في نجامينا خلال زيارته الرسمية لتشاد، حيث أثنى على الجهود المبذولة لاستكمال بناء مبنى الجامعة الجديد.

وزير الخارجية خلال زيارته فرع ٠امعة الإسكندرية في تشاد

وأكد وزير الخارجية، على أن الجامعة ستلعب دورا رائدا في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، ودعم التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبابية لتحقيق خطط التنمية الوطنية في تشاد، من خلال تحديث المناهج الأكاديمية، وإضافة تخصصات جديدة، وتقديم منح دراسية للطلاب التشاديين.

كما أكد وزير الخارجية، على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مصر وتشاد والدول الإفريقية.