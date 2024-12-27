تخلّصي من دهون الذراعين منزليًا.. بهذه التمارين الرياضية الفعّالة

إذا كنتِ تُعانين من مشكلة دهون الذراعين، فقد حان الوقت لتتخّلصي من حالة الإحباط التي تنتابكِ أثناء ارتداء الملابس أو الفساتين المُصممة تحديدًا من دون أكمام؛ فما عليكِ سوى استشارة الطيب المختص لتحديد الأسباب الرئيسية لها، وخصوصًا إذا كانت ناتجة عن عوامل وراثية، وكذلك ممارسة الرياضية بانتظام، والتي يُمكنك الاعتماد عليها في المنزل، للقضاء على هذه المُشكلة المُزعجة.

وبما أن الأسباب الرئيسية لمشكلة دهون الذراعين ستختلف من امرأة لآخرى؛ لذا لا تترددي في زيارة الطيب المعالج، لوضع خطة غذائية سليمة حسب طبيعة جسمكِ وحالته الصحية، بجانب ممارسة التمارين الرياضة التي سنُسلط عليها الضوء خلال السطور القادمة.

إذ يُمكنكِ أدائها في منزلكِ بإستخدام الأشياء المتاحة؛ فمع ممارسة هذه التمارين لشد الذراعين ستتمكنين من تحويل ذراعيكِ المترهلتين إلى أذرع رائعة في شهرين فقط ، ولكن لابد أن يكون لديكِ العزيمة والإرادة للقيام بذلك.

من هذا المُنطلق، تعرفي عبر موقع " دوت الخليج " على أفضل تمارين رياضية للتخلص من دهون الذراعين بسهولة في المنزل،بناءً على توصيات مدرب اللياقة البدنية كابتن محمد مرسي من جدة.

تخلّصي من دهون الذراعين باتباع هذه النصائح

نصائح مهمة للتخلص من مشكلة دهون الذراعين

في البداية، أكد كابتن محمد، تراكم دهون الذراعين عند النساء تحديدًا، قد يكون مرتبط ببعض التغيرات الهرمونية؛ إذ يُعد هرمون التيستوستيرون أقل لديهن من الرجال؛ ما يؤدي ذلك إلى زيادة تراكم الدهون في الذراعين والأرداف، وخصوصًا إذا كانوا يفتقرن التغذية السليمة والممارسة الرياضية بصفة عامة.

وبما أننا سنقدم أفضل التمارين الرياضية للتخلص من دهون الذراعين، لذا يجب اتباع النصائح التالية، للحصول على نتائج مُبهرة في وقت قصير، وذلك على النحو التالي:

لا داعي للتركيز أثناء ممارسة الرياضية على منطقة الذراعين، بل على الجسم ككل.

إضافة الأطعمة الصحية الغنية بالألياف تحديدًا، للقضاء على دهون الذراعين خلال ممارسة الرياضية.

الابتعاد عن تناول مصادر الكربوهيدرات المُعالجة، كونها غنية بالسعرات الحرارية المُساهمة في تراكم الدهون الضارة بمنطقة الذراعين.

الإكثار من شرب الماء والمشروبات الحارقة للدهون، وخصوصًا القرفة، الزنجبيل مع الليمون، والشاي الأخضر.

ممارسة التمارين الرياضية من دون ملل أو يأس، والإلتزام بأدائها يوميًا لمدة 15 دقيقة على الأقل.

تمارين رياضية فعّالة للقضاء على دهون الذراعين

تمارين سهلة وفعّالة لحرق دهون الذراعين بشكل صحي

وتابع كابتن محمد، يُعد الجزء الخلفي من الذراع "تراي سيبس" أو العضلة ذات الثلاث رؤوس المنطقة الأكثر تأثرًا في الذراع؛ فهو يختزن الكثير من الدهون، وبالتالي التمارين الرياضية المقدمة خلال السطور القادمة ستعمل على تقوته وتحسين مظهر الذراعين،وشكل الجسم في آن واحد، وذلك على النحو التالي:

تمرين الدفع

يُعتبر هذا التمرين وضعية من وضعيات اليوجا التي تستهدف الذراعين والظهر والأرداف والفخذين والساقين؛ ويسهل تطبيقه باستخدام حصيرة اليوجا، من خلال التالي:

ضعي اليدين على منطقة منتصف السجادة، وقومي بالانحناء على الركبتين.

وضعي اليدين أمامك على السجادة، على أن يكون الفاصل بينهما بمقدار عرض الكتفين.

ارفعي الركبتين عن مستوى سطح الأرض، مع مراعاة فرد الساقين، والتأرجح ببطء نحو السقف.

ينبغي محاذاة الرأس مع الظهر المستقيم، وتكرار التمرين لبضع دقائق إذا أمكن ذلك، مع مراعاة التحرك ببطء.

تمرين البلانك

يستهدف تمرين البلانك العضلة ثلاثية الرؤوس والكتفين والصدر، ويسهل تطبيقه من خلال اتباع الطريقتين التاليتين، وهما:

الاستلقاء على الأرض، مع الاتكاء على أصابع القدمين والساعدين، ومحاذاة المرفقين تحت الكتفين، وشد عضلات البطن.

أو الارتكاز على كف اليد اليمنى ورفع اليسرى، وجعل الساق اليمنى خلف اليسرى، أو العكس، وتكرار الأمر عدة مرات.

تمرين الضغط

يعمل هذا التمرين على تشغيل عضلات متعددة في وقت واحد، بما في ذلك عضلات الذراعين والكتفين والصدر؛ ويمكن تطبيقه من خلال الخطوات التالية:

اتكئي على الأرض في وضع تمرين الضغط.

ثبيتي كفي اليدين، بحيث تكون أعرض قليلًا من الكتفين.

اجعلي اتجاه الرأس للأسفل مباشرة.

استخدمي الذراعين لخفض الجسم على الأرض والعودة مرة أخرى.

كرري هذا التمرن عدة مرات وعلى قدر المُستطاع.

تمرين المقص

يُمكن أن يكون أداء هذا التمرين ممتع فعلًا؛ كما أنه سُيساعدكِ على خسارة دهون الذراعين بسهولة في المنزل، وهنا ستحتاجين أدائه على شكل مقص يتم فتحه وغلقه، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن تقّفي مستقيمة وترفعي ذراعيكِ أمامكِ في مستوي الكتفين.

مددّي ذراعيك إلى الجانبين ثم أعيديها مرة أخرى إلى الأمام، بحيث تكون اليد اليمنى فوق اليد اليسرى مُشكِلةً شكل المقص.

قومي بشدها مرة أخرى إلى الجانبين ثم أعيدنها إلى الأمام ولكن تلك المرة تكون يدكِ اليسرى فوق يدكِ اليمنى.

يجب أن تقومي بعمل 3 مجموعات منه، وكل مجموعة يجب أن تتكون من 10 تكرارات كل يوم.

تمرين المقعد المُنخفض

لعمل هذا التمرين، ستحتاجين لاختيار سرير أو مقعد، يكون ذو ارتفاع منخفض قليلاً عن الأرض أو أي شيء أخر يكون مستقرعلى الأرض، ولأداء هذا التمرين بشكل صحيح يجب الأخذ بعين الاعتبار التعليمات التالية:

يجب أن يعلو الكرسي عن سطح الأرض بمقدار 60 سم على الأقل.

يجب أن يكون لديكِ مساحة فارغة أمام الكرسي تُقدر بحوالي 90 سم، وذلك حتى تقومي بأداء التمرين بسهولة.

أما عن طريقة ممارسة التمرين بإتبعّي الخطوات التالية:

ضعّي ظهرك في مواجهة المقعد وارتكزي بيديكِ عليه.

اجعلي ذراعيكِ مفتوحة بمحاذاة الكتفين.

تحركّي خطوتان أو ثلاث للأمام بعيدًا عن المقعد؛ مع إبقاء الجزء العلوي من جسمك مستقيمًا.

قومي بثني ركبتيكِ لتصلي إلى ارتفاع المقعد وقومي بثني مرفقيكِ وحركي جسمك بالكامل في اتجاه الأرض.

عودي مرة أخري إلى وضع البداية.

ستحتاجين لعمل 3 مجموعات من هذا التمرين كل مجموعة تحتوي على 20 تكرار يوميًا.

تمرين ضغط العضلة ثلاثية الرؤوس

تمرين ضغط العضلة ثلاثية الرؤوس أحد التمارين الرياضية الفعالة للتخلص من دهون الذراعين في المنزل

ستحتاجين إلى حمل أوزان بسيطة تناسب اليدين، كعبوة طعام معلب على سبيل المثال، والجلوس على كرسي، ثم رفع الذراعين فوق مستوى الرأس، ويراعى انحناء اليدين خلف الظهر بقدر ما يتيح لك نطاق حركتك؛ ويمكن البدء بعمل مجموعتين من 10 إلى 15 مرة، ثم استرحي لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا بين المجموعات.

تمرين ضغط المائدة

يُمكنك استخدام أي مائدة لأداء هذا التمرين، على سبيل المثال: " مائدة المطبخ "؛ وهنا يجب أن تُركزي على الاستقرار؛ حيث يجب أن تواجهي المائدة مع وضع ذراعيكِ على الحافة بينما تلمس أقدامك قاعدة المائدة، تقومي بالخطوات التالية:

تحركّي للخلف حتى ينحني جسمك للأمام.

ركزي على أطراف أصابع القدمين.

اجعلّي ظهركِ في وضع مستقيم.

قومي بثني مرفقيك مع النزول بجسمك حتى تلمسي المائدة.

اجعلي مرفقيك في وضع مستقيم مرة أخرى حتى تعودي لوضع البدء.

وبهذا تكوني قد قمتِ بعمل تكرار واحد من هذا التمرين وستحتاجين لعمل 3 مجموعات منه كل مجموعة تتكون من 20 تكرار يوميًا، وذلك للتخلص من دهون الذراعين سريعًا.

لا تترددي في ممارسة التمارين الرياضية المقدمة لإنهاء معاناتكِ مع مشكلة دهون الذراعين واتباع نظام غذائي صحي مع الطبيب المختص

وأخيرًا، تأكدي أن هذه التمارين تهدف إلى نحّت الزارعين؛ لذا فإن زيادة المجموعات كل أسبوع قد تكون ضرورية للحصول على نتائج رائعة، مع مراعاة عدم استخدام أي شيء هشّ أثناء أدائها، حتى تتجنبي الإصابة والجروح المُفاجئة.

لذا ابدأي من الآن فصاعدًا؛ بعد أن وضعنا بين يديكِ أفضل تمارين رياضية للقضاء على دهون الذراعين، وشدها سريعًا في المنزل؛ علمًا أنها بالفعل مُؤثرة جدًا؛ ولكن يجب أدائها بشكل يومي، حيث يُمكنك تجربة أداء كل هذه التمارين كي تفقدي دهون الذراعين أو يُمكنك اختيار تمرين واحد فقط منها.