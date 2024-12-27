نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: ضبط 10 حالات سرقة تيار كهربائي لمحلات تجارية بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة ملف سرقات التيار الكهربائي من خلال الحملات الدورية بالتعاون والتنسيق مع شركات الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ذلك الصدد.

وفي ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة نتائج الحملة المكبرة التي نظمها حي الهرم وقطاع هضبة الاهرام بالتعاون مع مسئولي الضبطية القضائية لشركة الكهرباء لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي بالمحال والمنشأت التجارية والمقاهي والكافيهات.

حيث اسفرت الحملات عن ضبط وتحرير ١٠ محاضر سرقات كهرباء لمحلات تجارية بحدائق الاهرام لاستهلاك التيار الكهربائي بطرق غير شرعية ( سرقات ) مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت وفصل التيار الكهربائي عنهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

وتواصل محافظة الجيزة حملاتها للتأكد من التزام المنشأت التجارية وردع المخالفين.

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