نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير المصري في تونس يلتقي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، حيث أكد خلال اللقاء على العلاقات شديدة التميز التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الارتقاء بمستوى هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز أواصر التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتعدين، خاصةً على ضوء الاهتمام البالغ الذي توليه قيادتي البلدين السياسية لهذه القطاعات الاستراتيجية التي تعد القاطرة الرئيسية للنهضة الاقتصادية وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة.

كما قام السفير المصري، بتسليم الوزيرة الدعوة الموجهة لسيادتها من كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، للمشاركة في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس ٢٠٢٥" المقرر عقده خلال شهر فبراير القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الجانبان خلال المقابلة حرصهما على تكثيف التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين، علاوة على التنسيق المشترك من أجل الاستفادة من أطر التعاون الإقليمي واتفاقيات التجارة وتراكم المنشأ القائمة بالفعل بين الجانبين وتوظيفها في تنمية الصادرات وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، والنظر في وضع خريطة مشتركة للفرص الاستثمارية القائمة في مختلف مجالات الصناعة والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص الدخول في ترتيبات لبناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بإعادة تشغيل المصانع الكبرى وإعادة هيكلة بعض القطاعات الصناعية الاستراتيجية.