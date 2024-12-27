انت الأن تتابع خبر الأرصاد تحذر: أمطار شديدة على عدد من مناطق المملكة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موجة من الطقس السيئ تضرب عدد من مناطق المملكة العربية السعودية مع دخول فصل الشتاء،حيث تتعرض أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة،تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة،وهناك فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق ،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٠ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٢٧ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٧٥.

الرياض: العظمى ٢٤ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٧٥.

جدة: العظمى ٢٩ ودرجة الرطوبة ١٢ ودرجة الرطوبة ٧٥.

الدمام: العظمى ٢٤ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ١٠٠.

أبها: العظمى ١٩ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ١٧ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٨٥.

بريدة: العظمى ٢٧ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٨٠.

حائل: العظمى ٢٣ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٦٥.

الباحة: العظمى ١٨ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

عرعر: العظمى ١٩ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٧٠.

سكاكا: العظمى ١٩ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٥٠.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٥ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٦٠.